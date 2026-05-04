La Grecia sarà la nazione protagonista del Salone Off 2026, l'evento collaterale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il programma, ricco e variegato, spazierà dalla musica bizantina alla letteratura, diffondendo la cultura ellenica in diversi quartieri della città e coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

Il calendario prevede 17 appuntamenti, inclusi flash mob e concerti, con la partecipazione del coro bizantino Irini Passi. Le iniziative sono realizzate in stretta collaborazione con il Centro Ellenico per la Cultura di Torino e il Consolato della Grecia, che promuoveranno incontri tra scrittori italiani e greci per favorire il confronto su temi contemporanei e l'esplorazione delle rispettive tradizioni letterarie.

Cultura ellenica e dialogo interculturale

Per il Salone Off, dall’8 al 18 maggio, il ciclo “Cultura ellenica in atto, dai secoli al presente” propone un percorso che spazia tra cinema, musica, mostre e incontri con autori, fino a un momento festivo dedicato alle danze tradizionali greche in diversi spazi cittadini.

“Gli obiettivi — spiega il console generale onorario di Grecia a Torino, Fivos Valachis — sono rafforzare il dialogo interculturale e i rapporti tra i due Paesi, generare ricadute positive legate alla cultura e valorizzare la vivacità della comunità greca locale. Un programma ricco e articolato che evidenzia la continuità di un percorso culturale condiviso tra i nostri popoli lungo duemila anni”.

Per la vicepresidente del Consiglio comunale Ludovica Cioria, “la rassegna organizzata dal consolato greco rappresenta un’occasione preziosa per immergersi nella cultura greca in tutte le sue forme”, mentre il segretario generale del Salone, Marco Pautasso, sottolinea come “questa partecipazione non sia soltanto un omaggio alle radici comuni della nostra civiltà, ma anche una finestra sulla straordinaria vitalità della letteratura greca contemporanea”.

Tra gli eventi in programma figurano il concerto del coro bizantino Irini Passi, una rassegna dedicata al nuovo cinema greco, una tavola rotonda sulla letteratura contemporanea e sul ruolo della scrittura nella definizione dell’identità culturale della Grecia di oggi. Per l’occasione, anche la Mole sarà illuminata per celebrare il Paese ellenico.