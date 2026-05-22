La Filarmonica Arturo Toscanini presenta all’Auditorium Paganini di Parma, il 23 maggio alle ore 18, il concerto “Il canto della terra”. Sotto la direzione di Robert Treviño, con il contralto Justina Gringytė e il tenore Simon O’Neill, la serata unisce elementi visionari e lirici, accostando la profondità di Gustav Mahler e il lirismo di Franz Schubert a una nuova composizione ispirata alla natura.

L’evento fa parte del progetto Ecosounds della Fondazione Arturo Toscanini, in collaborazione con il Gruppo Davines, proponendo un “itinerario musicale dedicato alla natura, alla poesia e al tempo”.

In parallelo, si svolgerà il Nido di Musica “La Terra”, un laboratorio creativo per bambini curato da ParmaKids.

Il concerto si aprirà con la prima esecuzione di “E(h)art” di Federico Gon, commissione Ecosounds. Il titolo richiama art (arte), earth (terra) e heart (cuore), ed è composto sulle note mi, si naturale e la. L’opera evoca oceani, foreste, montagne, esseri viventi e l’impatto umano sull’ambiente, fungendo da introduzione tematica.

Seguirà la celebre Sinfonia n. 8 “Incompiuta” di Schubert, un capolavoro che, nonostante il suo stato frammentario, continua a toccare l’animo umano con la sua bellezza malinconica e intensità emotiva.

Apice del programma è “Il canto della terra” di Mahler, un’opera sinfonico-vocale che riflette sul ciclo della vita, la fragilità della bellezza e il fluire del tempo.

Il finale, nel movimento “Der Abschied”, è particolarmente suggestivo, con la parola “ewig” (per sempre) che si dissolve in una tensione emotiva profonda.

L'impegno della Filarmonica Arturo Toscanini

La Filarmonica Arturo Toscanini è attiva con proposte sinfoniche e iniziative sul territorio parmense. Ha già affidato a Robert Treviño concerti di rilievo per la stagione 2025-2026, inclusa l’esecuzione della Quarta Sinfonia di Mahler. Questo testimonia l’interesse dell’orchestra per il repertorio sinfonico romantico e postromantico, consolidando la sua posizione nel panorama musicale.

“Il canto della terra” di Mahler: genesi e significato

Composto tra il 1908 e il 1909, “Das Lied von der Erde” (“Il canto della terra”) è una composizione per contralto o baritono, tenore e orchestra, strutturata in sei movimenti tratti da antiche poesie cinesi tradotte in tedesco da Hans Bethge.

L’opera fonde la forma del lieder con la sinfonia, riflettendo elegiache meditazioni sul tempo, la natura e l’esistenza, ed è celebrata come uno dei capolavori più profondi del repertorio tardo-romantico.

Mahler compose “Il canto della terra” durante un soggiorno estivo a Dobbiaco, luogo di grande ispirazione dove nacquero anche la Nona sinfonia e gli abbozzi della Decima. Dobbiaco incarna il paesaggio e la quiete che ispirarono queste opere, creando un fil rouge che unisce natura, introspezione e musicalità sinfonico-vocali. Il concerto parmense promuove un dialogo tra epoche e forme espressive, offrendo un’esperienza musicale e simbolica coerente con le finalità culturali della Fondazione Arturo Toscanini.