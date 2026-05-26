Il Teatro Petruzzelli di Bari si prepara ad accogliere, il 1° giugno 2026, lo spettacolo "La gioia di danzare", evento inaugurale della rassegna Extra. Protagonisti di questa attesa serata sono Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala di Milano, e Timofej Andrijashenko, primo ballerino della stessa prestigiosa istituzione, uniti non solo nell'arte ma anche nella vita. Il gala vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori interpreti del corpo di ballo scaligero, garantendo un'esperienza di danza di altissimo livello.

Il programma del 2026 intreccia i grandi capolavori del repertorio classico con le innovative creazioni dei più acclamati coreografi contemporanei.

Tra i titoli iconici del balletto tradizionale, il pubblico ammirerà estratti da "Grand pas classique", "Fiamme di Parigi" e "Infiorata a Genzano". A questi si affiancano opere di maestri moderni come Mauro Bigonzetti e Philippe Kratz, arricchendo l'offerta con la loro visione.

Un Gala tra classico e contemporaneo

Il nuovo programma, presentato in anteprima a Salerno, bilancia tradizione e innovazione coreografica. Momento di spicco sarà il debutto in Italia di "Casse noisette compagnie" di Jean-Christophe Maillot, interpretato da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. A chiudere il gala, una coreografia originale intitolata "Beddha ci dormi", creata appositamente da Patrick De Bana. Questa performance sarà impreziosita dalle musiche di Paolo Buonvino e dalla partecipazione straordinaria di Diodato e dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta.

Prodotto e organizzato da Artedanzasrl, lo spettacolo promette un susseguirsi di quadri dove poesia, virtuosismo e tensione scenica si fondono, offrendo una panoramica sull'evoluzione del balletto dal canone classico alle tendenze più attuali.

Il Petruzzelli e la danza: una tradizione attuale

Il Teatro Petruzzelli, principale polo culturale del Sud Italia, consolida il suo impegno nella danza ospitando l'evento di apertura della rassegna Extra. La scelta di artisti di calibro internazionale come Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko sottolinea la volontà di proporre spettacoli di eccellenza. Il Petruzzelli, con una storia che dal dopoguerra ha valorizzato musica e danza, si conferma un punto di riferimento.

Con una notevole capienza e una programmazione che spazia dall'opera al balletto ai concerti, si conferma un centro nevralgico non solo per Bari, ma per l'intera scena artistica nazionale. L'appuntamento è per lunedì 1° giugno 2026, alle ore 21:00, per una delle serate di gala più attese della stagione, che celebra la solida collaborazione tra il teatro barese e le maggiori istituzioni artistiche italiane, come il Teatro alla Scala di Milano.