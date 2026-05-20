"La Gradiva", opera prima di Marine Atlan, ha vinto il Grand Prix Ami Paris alla 79ª Semaine de la Critique del Festival di Cannes, concluso il 20 maggio 2026. Questa coproduzione franco-italiana è stata girata tra Pompei e Napoli. Prodotto da Films du poisson, Arte France Cinema e Bibi Film TV (Angelo Barbagallo); distribuzione italiana Fandango, internazionale Mk2 Films.

Il film segue liceali in viaggio a Pompei: la loro giovinezza si scontra con le rovine e i corpi pietrificati dal Vesuvio. L'esperienza è un intenso passaggio iniziatico, con desideri e inquietudini che portano a una frattura irreversibile.

Cast: Antonia Buresi, Colas Quignard, Suzanne Gerin, Mitia Capellier-Audat, Rouge Isaac, Hadya Fofana, Lou-Ann Le Glorennec, Chamathka Warahena, Cherazade Hammedi, Camille Ménard-Harnish, Gustave Tersiguel, Mathéo De Carlo, Alma Polgar, Mariam Bouras, Léonilde Moucheroud, Emmanuelle Lafon, Lila Latronche, Anna Heckel, Romaïssa Taleb, Djimo Salim Nassokho, Kessy Mendy, Youssef Ben Hadj Amor.

Grand Prix Ami Paris alla Semaine de la Critique

La Semaine de la Critique di Cannes è sezione prestigiosa per opere prime e seconde, vetrina per nuovi talenti. Giuria 2026 (Payal Kapadia) ha assegnato il Grand Prix Ami Paris a "La Gradiva", confermando forza e originalità della coproduzione franco-italiana.

Premiazione: 20 maggio 2026; uscita in Francia: 4 novembre 2026.

Altri premi: Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation ad Aina Clotet ("Viva (Alive)"); Prix Fondation Gan a Pyramide Distribution ("A Girl Unknown"); Prix SACD autrici "Dua"; premi cortometraggi. "La Gradiva" si è distinto nella 65ª edizione della Semaine de la Critique, tra i titoli più apprezzati.

Pompei e Napoli: tra storia e cinema

Girato in Italia, con Pompei e Napoli, "La Gradiva" acquista valore. Pompei, patrimonio UNESCO dal 1997, sito archeologico fama mondiale. Attira milioni visitatori, affascinati da conservazione edifici, mosaici, affreschi vita romana pre-Vesuvio 79 d.C. Il film rafforza legame cinema-archeologia, affidando a questi luoghi funzione narrativa centrale, dove memoria storica si fonde con inquietudini contemporanee.

Napoli, co-protagonista, è scenario privilegiato produzioni internazionali. Patrimonio artistico, tessuto urbano, vivace cultura la rendono sfondo ideale. Registi hanno scelto siti storici partenopei per film, serie successo, esaltando l'identità vibrante e poliedrica del territorio.