Il film "La Grazia" di Paolo Sorrentino ha ottenuto ben nove candidature ai Nastri d'Argento 2026, affermandosi come uno dei titoli di punta di questa edizione. Accanto all'opera di Sorrentino, altri importanti protagonisti della stagione cinematografica italiana come Matteo Garrone, Sergio Castellitto e Alice Rohrwacher hanno ottenuto numerose nomination nelle diverse categorie dei prestigiosi premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI).

Tra le nomination principali ai Nastri d’Argento 2026, "La Grazia" è stato selezionato per le categorie più ambite: miglior film, regia, sceneggiatura, attore protagonista, attrice protagonista, fotografia, montaggio, scenografia e costumi.

Questo risultato testimonia la capacità del cinema italiano di interpretare con originalità e profondità i tempi contemporanei. Le candidature sono state annunciate il 29 maggio 2026 e la cerimonia di premiazione si terrà nelle settimane successive a Roma, sede tradizionale dell'evento.

I protagonisti dei Nastri d’Argento 2026

Le liste delle candidature includono anche i lavori di Garrone, Castellitto e Rohrwacher, in lizza per i premi principali, rafforzando la presenza dei registi più affermati nel panorama nazionale. Gli interpreti delle opere sono stati segnalati per le loro prove attoriali. La rosa degli attori e delle attrici in gara comprende sia nomi già affermati nel settore sia giovani promesse della recitazione italiana.

L'equilibrio tra esperienza e novità emerge nelle scelte della giuria, confermando l'attenzione alla qualità e varietà delle produzioni cinematografiche.

I Nastri d’Argento, istituiti nel 1946, sono uno dei riconoscimenti più longevi e autorevoli del cinema italiano. Assegnati annualmente dal SNGCI, valorizzano la produzione nazionale e i talenti distintisi nella stagione cinematografica.

I Nastri d'Argento: una tradizione del cinema italiano

La manifestazione dei Nastri d’Argento si tiene tradizionalmente a Roma, con critici e giornalisti cinematografici che valutano le opere in concorso. Ogni anno, la rassegna evidenzia la vitalità delle produzioni italiane, offrendo una vetrina rilevante a film e artisti.

Nelle sue oltre ottanta edizioni, i Nastri d'Argento hanno premiato celebri registi e attori italiani, segnando la storia del nostro cinema.

La presenza di titoli come "La Grazia" di Paolo Sorrentino e le numerose candidature ottenute confermano un momento favorevole per il cinema italiano, sia artisticamente che produttivamente. L'attesa per l'annuncio dei vincitori mantiene alto l'interesse tra addetti ai lavori e pubblico appassionato.