La Libreria Idrusa di Alessano, un autentico presidio culturale nella provincia di Lecce, si è aggiudicata il prestigioso Premio Straordinaria 2026. Questo importante riconoscimento nazionale, dedicato alle librerie italiane “che resistono e innovano”, è stato annunciato sabato 16 maggio 2026, consolidando il ruolo della Idrusa come punto di riferimento essenziale nel territorio salentino. Il Premio Straordinaria si propone di valorizzare l’attività delle librerie indipendenti, evidenziando il loro impegno costante nella promozione dei libri e della lettura.

Quest'anno, l'iniziativa ha goduto del sostegno di enti come il Centro per il Libro e la Lettura e l'AIB (Associazione Italiana Biblioteche).

L’assegnazione del premio è stata comunicata alla presenza di una giuria qualificata, che includeva figure di spicco come Chiara Valerio e Paolo Di Paolo. La Libreria Idrusa è stata premiata per la sua “capacità di mantenere vivo il ruolo sociale e culturale della libreria in contesti di provincia, con un’attenzione speciale all’inclusione”. La motivazione ufficiale ha descritto la libreria come “un laboratorio vivo di partecipazione culturale e presidio di prossimità, capace di praticare quotidianamente la resistenza e l’accoglienza attraverso i libri”.

Claudia Tarantino, titolare della libreria, ha espresso grande soddisfazione, definendo il premio una “ricompensa per tutto il lavoro svolto a contatto con le comunità”. Oltre alla vincitrice Idrusa, sono state menzionate anche le librerie Fa' la cosa giusta di Asti e Aurora di Roma.

Il Premio Straordinaria: un impulso per la cultura locale

Il Premio Straordinaria è stato istituito con l'obiettivo primario di incentivare e sostenere i piccoli presidi culturali, in particolare le librerie indipendenti. Queste realtà, spesso situate in aree marginali o meno servite dalle grandi catene editoriali, svolgono una funzione cruciale nel rendere la lettura un'esperienza accessibile a tutti. La scelta della Libreria Idrusa quest’anno ha messo in luce non solo la sua attività commerciale, ma soprattutto il valore delle sue numerose iniziative culturali, che spaziano dalle presentazioni di libri ai laboratori rivolti a un pubblico eterogeneo.

Il premio include anche un contributo economico, destinato a potenziare ulteriormente la proposta culturale delle librerie vincitrici.

A livello nazionale, le librerie che ricevono questo prestigioso riconoscimento diventano un modello virtuoso per l'intero settore. La Libreria Idrusa, in particolare, si è distinta per il suo profondo legame con le scuole e le associazioni locali, promuovendo con costanza la partecipazione dei giovani e il coinvolgimento attivo della cittadinanza in progetti dedicati alla promozione della lettura.

Libreria Idrusa: cuore pulsante del Salento

Situata ad Alessano, un comune con poco più di seimila abitanti nel basso Salento, in provincia di Lecce, la Libreria Idrusa è stata fondata e viene gestita con passione da Claudia Tarantino.

Nel corso degli anni, è diventata un punto di incontro irrinunciabile per lettori, autori e studenti, trasformandosi in un vivace luogo di aggregazione per eventi sociali e culturali che animano la vita della comunità locale. Le attività proposte dalla Idrusa sono molteplici e includono presentazioni di libri con autori di fama nazionale e locale, laboratori di lettura interattivi e incontri specifici per scuole e famiglie.

Il lavoro della libreria, fortemente radicato nel territorio, contribuisce attivamente a contrastare il rischio di desertificazione culturale, un fenomeno purtroppo comune nelle aree più distanti dai grandi centri urbani. Il riconoscimento del Premio Straordinaria evidenzia come esperienze come quella della Libreria Idrusa siano fondamentali per salvaguardare la vitalità culturale nelle regioni periferiche, elevando la lettura a elemento centrale per la crescita personale e collettiva.