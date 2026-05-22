La Maestà di Moneta, un'immagine devozionale marmorea risalente al 1658, sarà presto oggetto di un accurato restauro per poi essere esposta al Museo del Marmo di Carrara. Per quasi quattro secoli, questa scultura ha rappresentato un punto di riferimento sul sentiero che da Fossola si snoda verso l'antico castello di Moneta, una frazione collinare situata in prossimità di Carrara. Le complesse operazioni di trasloco dell'opera si sono concluse la mattina del 22 maggio 2026, segnando l'inizio di un percorso di recupero e valorizzazione.

A salvaguardia della memoria storica e della funzione devozionale del sito originario, una copia fedele in marmo della Maestà, di proprietà del Comune di Carrara, verrà ricollocata nella teca lungo il sentiero per Moneta.

Questa replica continuerà ad accogliere i viandanti e gli escursionisti, proprio come ha fatto l'opera autentica per secoli, mantenendo viva una tradizione profondamente radicata nel territorio.

Il progetto di recupero e le sinergie istituzionali

Il progetto di recupero della Maestà è stato promosso e gestito dal Comune di Carrara in stretta collaborazione con la Soprintendenza, sulla base di un protocollo d'intesa siglato tra i due enti. La fase di rimozione dell'opera ha visto la partecipazione attiva di Katiusca Quinci, funzionaria della Soprintendenza, e di Stefano Genovesi, direttore del Museo del Marmo e dell'area archeologica di Fossacava. Il Comune ha fornito il personale necessario per la messa in sicurezza della teca e ha finanziato l'intero intervento di restauro, che sarà affidato alla competenza della restauratrice Francesca Lazzarotti.

Un ruolo significativo è stato svolto anche dalle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) di Carrara e Sarzana. I volontari del CAI di Carrara si sono dedicati alla ripulitura del sentiero che conduce alla Maestà, mentre i membri del CAI di Sarzana hanno curato il censimento di questi particolari monumenti nel territorio apuano. L'assessora alla cultura di Carrara, Gea Dazzi, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: “Il recupero di questa Maestà è molto importante tanto dal punto di vista pratico quanto simbolico. Grazie a un grande lavoro di squadra sarà ora possibile restaurare e riportare all'antico splendore un'opera che fa parte del patrimonio cittadino e della storia di Carrara”.

La nuova collocazione al Museo del Marmo e il valore identitario

Una volta completato il restauro, la scultura troverà la sua definitiva collocazione al Museo del Marmo, un'istituzione cittadina che si dedica alla valorizzazione della ricca tradizione marmifera apuana. La presenza della Maestà arricchirà il percorso espositivo, rafforzando ulteriormente il legame tra il museo e il territorio, con particolare riferimento alle storiche vie di collegamento verso Moneta. Il Museo del Marmo, istituito ufficialmente nel 1982, ospita oggi una significativa collezione di reperti archeologici, documenti e sculture, affermandosi come uno dei principali punti di riferimento per la conoscenza della lavorazione e dell'arte del marmo a Carrara.

L'assessora Dazzi ha inoltre evidenziato come l'arrivo della Maestà si inserisca in un più ampio progetto di rinnovamento e rilancio dell'istituzione museale, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio: “La Maestà troverà poi posto al Museo del Marmo, un altro luogo fortemente identitario che, in questo caso in collaborazione con la Camera di Commercio, siamo impegnati a ristrutturare e ripensare”. La scelta di sostituire l'opera originale con una copia fedele presso il sito di Moneta garantisce la continuità della tradizione e della memoria collettiva, preservando il valore spirituale che la Maestà ha da sempre rivestito per la popolazione locale.