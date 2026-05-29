La mostra “Le donne della Repubblica”, celebrando ottant’anni di progresso femminile in Italia, è stata inaugurata a Roma, al Complesso di Vicolo Valdina. Visitabile gratuitamente fino al 30 giugno, sarà poi all’AuditoriumArte dal 3 luglio al primo agosto.

L’iniziativa è patrocinata da Farnesina, ANCI e Comune di Roma, con la collaborazione di Cinecittà/Istituto Luce e Fondazione Musica per Roma, e la partecipazione di Fastweb+Vodafone, Q8 Italia e Conou.

Alessia Di Nucci (Fastweb+Vodafone) ha evidenziato come la mostra celebri donne che hanno “saputo andare oltre il proprio tempo”.

L'azienda supporta l'iniziativa per l'importanza di inclusione e pari opportunità, considerate pilastri di crescita per il Paese.

Impegno per inclusione ed equità

Naser Ben Butain (Q8 Italia) ha dichiarato che il sostegno alla mostra si basa su valori di inclusione ed equità che guidano l’impresa, riflettendosi nella strategia aziendale su sostenibilità e parità di genere.

Riccardo Piunti (Conou) ha rimarcato la rilevanza della mostra per la storia delle donne in settori tradizionalmente maschili. Ha evidenziato come il Consorzio includa realtà guidate da donne, valorizzando manager che hanno saputo conquistare potere e dimostrare una superiore capacità relazionale.

Archivio Luce: custode della memoria

Enrico Bufalini (Archivio storico Luce) ha sottolineato la collaborazione tra ANSA e Archivio Luce. L’immagine di copertina accosta Anna Magnani, simbolo del neorealismo, a Samantha Cristoforetti. Bufalini ha enfatizzato l’importanza degli archivi nel conservare e restituire la memoria storica. Il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, usando materiali originali Luce, è un esempio di come la storia del voto alle donne riviva.

L’esposizione narra il percorso delle donne nella società italiana, documentato dall’ANSA in ottant’anni. L’iniziativa valorizza la memoria condivisa e il ruolo di archivi, imprese e istituzioni nella promozione della parità di genere e del dialogo intergenerazionale.