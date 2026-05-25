La nona edizione del Premio “Monsignor Francesco Sannino” si terrà mercoledì 27 maggio presso i saloni del Circolo Nautico di Torre del Greco, situato in via Spiaggia del Fronte 40, nella zona del molo di levante del porto. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale intitolata al compianto prelato e dalla sezione locale dei Lions Club, entrambe presiedute dalla professoressa Giovanna Romano, pone al centro i fondamentali temi della pace e della fratellanza tra i popoli.

L’evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti della chiesa, delle istituzioni e del mondo della cultura.

Il titolo scelto per questa edizione, “Beati gli operatori di pace”, trae ispirazione dalla settima beatitudine. A tal proposito, durante un’udienza generale del 15 aprile 2020, Papa Francesco ha sottolineato: “L'amore per sua natura è creativo e cerca la riconciliazione a qualunque costo. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita, che la pace va cercata sempre e comunque”.

Il programma della nona edizione

L’introduzione ai lavori sarà curata da Giovanna Romano, nipote di monsignor Francesco Sannino. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella, del presidente del Circolo Nautico Gianluigi Ascione, del dirigente scolastico dell’istituto “Cristoforo Colombo” Pasquale Mirone, della presidente della terza circoscrizione del distretto Lions 108 Ya Giulia Montella e della presidente Zona 8 del distretto Lions 108 Ya Carmela Carbone.

La moderazione degli interventi sarà affidata a Salvatore Perillo.

Tra i relatori che offriranno il loro contributo sulla tematica della pace e della fratellanza, figurano monsignor Doriano Vincenzo De Luca, direttore del settimanale della Diocesi di Napoli “Nuova Stagione” e portavoce del cardinale Domenico Battaglia; Maria Pisciuneri, dirigente scolastica del IV Circolo Cesaro di Torre Annunziata; il comandante superiore di lungo corso Raffaele Minotauro; e Salvatore Polese, già sindaco di Torre del Greco. Un momento significativo della serata sarà la consegna di due borse di studio a studenti meritevoli dell’istituto nautico Colombo, scuola dove monsignor Sannino ha insegnato religione per diversi anni.

L'eredità di Monsignor Francesco Sannino e l'impegno dell'associazione

L’associazione culturale Monsignor Francesco Sannino, in collaborazione con il Lions Club di Torre del Greco, è la promotrice di questa e delle precedenti edizioni del premio. Attraverso queste iniziative, l’associazione ha sempre favorito il dialogo tra il mondo della scuola e quello della chiesa, diffondendo messaggi di pace e speranza. La figura di monsignor Sannino viene costantemente ricordata per il suo profondo impegno nell’educazione e nella comunità locale, un’eredità che si perpetua anche grazie alla concessione annuale delle borse di studio agli alunni dell’istituto nautico Cristoforo Colombo.

La manifestazione si conferma un appuntamento consolidato nel panorama cittadino, con l’obiettivo di rafforzare i valori della solidarietà e della formazione. L’evento coinvolge attivamente istituzioni scolastiche e religiose, contribuendo al percorso di crescita dei giovani e al mantenimento di un dialogo costruttivo nella comunità.