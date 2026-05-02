Dal 6 al 10 maggio, Roma ospita la 19ª edizione de La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano al Cinema Barberini. Diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori, l'evento propone anteprime, eventi speciali, ospiti internazionali e grandi classici. L’apertura è con ‘Sorda – Il silenzio degli altri’ di Eva Libertad, opera prima spagnola sulla maternità (prospettiva non udente). Il film ha ottenuto riconoscimenti alla Berlinale, ai Premi Goya 2026 e al Festival di Málaga; la regista sarà presente, prima dell'uscita italiana con Lucky Red.

Sezioni e film in programma

La programmazione di La Nueva Ola 2026 include le sezioni competitive Cine Español e Latinoamericana (per il Premio Urban Vision Group); Perlas, Clásicos e Cortos. Film spagnoli in concorso: Maspalomas, La Casa, La furia, Muy lejos e 'Sorda'. Dal fronte latinoamericano: Las corrientes, Cuerpo celeste, La hija cóndor, La reserva e Runa simi.

Gli eventi speciali prevedono il 25° anniversario di ‘Lucía y el sexo’ con Julio Medem, e la chiusura con ‘Flores para Antonio’ di Elena Molina e Isaki Lacuesta. La sezione Clásicos omaggia i 50° anniversari di ‘Tangos, el exilio de Gardel’ e ‘¿Quién puede matar a un niño?’. Nella sezione Cortos, Rocío Quillahuaman presenterà ‘Anatomia dell’ansia’.

Tutti i film in versione originale con sottotitoli in italiano.

Il Festival sul territorio nazionale

Dopo Roma, La Nueva Ola si espanderà in Italia: Genova (7-10 maggio), Napoli (24-28 giugno), Messina, Capalbio, Brescia. In autunno: Bergamo, Padova, Cagliari, Campobasso e Bolzano. L’identità visiva, curata da Alfredo Palmero, reinterpreta la ‘Menina’ in chiave contemporanea. La Nueva Ola porta sguardi originali e storie vive in Italia.