Il celebre street artist Banksy è riapparso a Londra con una nuova, imponente installazione a Waterloo Place. Una grande statua di resina, firmata dall'artista sul basamento, è comparsa nel cuore della capitale vittoriana, completata di notte. L'opera ha subito attirato l'attenzione di residenti, curiosi e critici d'arte, diventando rapidamente un punto di grande attrazione.

L'installazione riprende ironicamente la monumentalità delle statue circostanti, dedicate a figure come re Edoardo VII e Florence Nightingale, e posizionandosi presso il memoriale dei caduti della guerra di Crimea.

Raffigura un uomo in giacca e cravatta che cammina impettito, sventolando una bandiera che gli copre interamente il volto. Questa immagine veicola una chiara critica al patriottismo cieco e al retaggio imperialista britannico: il personaggio, accecato dalla bandiera, ha un piede già sospeso nel vuoto oltre il piedistallo, simboleggiando una potenziale caduta.

La critica all'imperialismo e al nazionalismo

L'opera è interpretata come uno sberleffo diretto alla storia imperiale britannica e ai rigurgiti di nazionalismo contemporaneo. James Peak, autore di un podcast della BBC su Banksy, ha definito la scelta della posizione 'un colpo da ko'. L'artista innalza la figura autoritaria nel centro simbolico dell'ex capitale imperiale, proiettandola verso la 'caduta dal piedistallo'.

Peak evidenzia che l'installazione è una denuncia 'della storia imperialistica della Gran Bretagna, piena di conquiste e rapine frutto di quel nazionalismo estremo che Banksy aborrisce totalmente'.

Questa installazione segna il ritorno di Banksy dopo che un'inchiesta giornalistica aveva riacceso l'attenzione sulla sua identità, spesso associata a Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973. L'opera ha sollevato interrogativi sulla logistica di un'operazione di tale portata, data la rapidità di esecuzione e l'ampia presenza di sorveglianza nel centro di Londra. La capacità di Banksy di realizzare interventi significativi in modo inafferrabile è una sua caratteristica distintiva.

Banksy: arte, clandestinità e denuncia sociale

Fin dagli anni Novanta, Banksy si è affermato come una delle voci più incisive della street art internazionale, unendo tecnica, ironia e spirito di denuncia. È celebre per i suoi graffiti murali clandestini, realizzati in Regno Unito e nel mondo. Le sue opere affrontano temi d'attualità politica e sociale, contestando forme di potere, conflitti e discriminazioni. Waterloo Place, storica piazza di Westminster, diventa così palcoscenico di un nuovo episodio nella lunga serie di provocazioni artistiche di Banksy.

La statua londinese rappresenta una delle rare incursioni dell'artista nella scultura monumentale, discostandosi dai suoi più consueti murales.

L'interazione tra contesto urbano, storia e attualità è un elemento chiave di questa installazione, destinata a generare ampio dibattito tra critici, pubblico e istituzioni. In attesa della decisione delle autorità sulla rimozione, Waterloo Place si conferma un crocevia dove storia, memoria e contemporaneità si incontrano e si confrontano attraverso l'arte di Banksy.