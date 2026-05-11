L'Opera di Roma celebra il centenario della nascita di Hans Werner Henze con la presentazione di due sue opere, "La piccola cubana" ed "El Cimarrón". Le esecuzioni si tengono l'11 e il 12 maggio nel suggestivo scenario del Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano. L'evento, ideato per ricordare il raffinato e prolifico compositore tedesco, testimonia la capacità dell'istituzione capitolina di valorizzare figure artistiche fondamentali della musica del Novecento, come sottolineato dal sovrintendente Francesco Giambrone.

La direzione musicale delle due opere è affidata a Carlo Boccadoro, mentre la regia è curata da Alessio Pizzech.

Questo progetto è frutto di una sinergia tra l'Opera di Roma e il Museo Nazionale Romano, e si inserisce nel più ampio ciclo di eventi del Festival di Nuova Consonanza. Le opere scelte riflettono l'impegno sociale di Henze: "La piccola cubana", composta nel 1968 su libretto di Hans Magnus Enzensberger, racconta la storia di una rivoluzionaria in America Latina e la sua tragica fine. "El Cimarrón", realizzato tra il 1969 e il 1970, trae ispirazione dalla vita di Esteban Montejo, uno schiavo cubano che fuggì dalla piantagione e lasciò importanti testimonianze sulla schiavitù.

L'eredità di Henze e l'impegno sociale

L'evento promosso dall'Opera di Roma si inserisce in una tradizione di forte legame con la storia recente del teatro capitolino, che negli ultimi anni ha visto la promozione di iniziative in collaborazione con musei e istituzioni storiche della città.

L'obiettivo primario è celebrare i cento anni dalla nascita di Hans Werner Henze, una figura di spicco che, nelle sue opere, ha costantemente intrecciato l'impegno politico e una profonda attenzione per le tematiche sociali. Il sovrintendente Giambrone ha infatti sottolineato come Henze sia stato un «punto di riferimento imprescindibile non solo per la musica, ma per la cultura europea del Novecento».

La selezione delle due opere, sebbene diverse per registro e ambientazione, è significativa perché entrambe sono profondamente segnate dall'impegno civile, offrendo al pubblico un quadro vivido della ricchezza espressiva di Henze. La collaborazione con il Museo Nazionale Romano, evidenziata anche dal direttore Stéphane Verger, ribadisce la volontà delle istituzioni di intrecciare le arti in contesti di grande valore storico e culturale.

Questa sezione musicale opera in sinergia con il Festival di Nuova Consonanza, contribuendo ad ampliare la proposta contemporanea e a favorire la partecipazione del pubblico.

Le Terme di Diocleziano: scenario d'eccezione

Le rappresentazioni di "La piccola cubana" ed "El Cimarrón" si svolgono nel contesto maestoso delle Terme di Diocleziano, uno dei poli museali più rilevanti della capitale. Questo sito è riconosciuto non solo per la sua importanza archeologica, ma anche per la sua funzione di spazio dinamico, aperto a iniziative multidisciplinari. L'imponente edificio, realizzato tra il 298 e il 306 d.C., accoglie periodicamente eventi culturali e musicali, arricchendone la vivacità e la frequentazione.

Il Museo Nazionale Romano si conferma così un punto di riferimento per progetti che mirano non solo a custodire, ma anche a rinnovare il patrimonio culturale condiviso.

Hans Werner Henze, nato in Germania nel 1926 e profondamente legato all'Italia per molti anni della sua vita, fu una delle figure centrali della musica europea del XX secolo. Le sue opere, spesso ispirate a storie e temi sociali, hanno sempre testimoniato una profonda attenzione alle dinamiche storiche e politiche. L'omaggio romano, attraverso queste due significative esecuzioni, rappresenta dunque un'occasione preziosa per riscoprire e valorizzare la sua ricca eredità, ponendola in dialogo con luoghi simbolici e carichi di storia della città eterna.