La poesia in Italia sta vivendo un rinnovato interesse tra giovani, grazie a nuove forme espressive. Il mese di maggio ha visto un'escalation di concorsi e festival, con le poetry slam in forte crescita. Nicolas Cunial, fondatore della Lega italiana Poetry Slam, sottolinea il successo esponenziale di queste competizioni orali tra gli studenti. Emerge una "poesia performativa", promossa da festival che valorizzano la tradizione orale. I giovani poeti affrontano temi attuali come disagio psichico, salute mentale, crisi climatica e l'uso dei social media.

Nasce così la generazione degli instapoet, che porta la poesia nel quotidiano digitale su Instagram e TikTok, spesso integrando l'intelligenza artificiale nei video poetici.

Instapoet, IA e la nuova scena poetica

Il panorama dei giovani poeti italiani coniuga tradizione orale e nuove tecnologie digitali. Le performance poetiche, spesso con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, riscuotono successo sui social. Questi artisti rappresentano una poesia vissuta e condivisa pubblicamente. Il successo delle poetry slam studentesche è confermato dalla crescente partecipazione, con il vincitore della finale nazionale 2026 scelto a giugno da una giuria popolare. Nata a Chicago a metà degli anni Ottanta, la poetry slam è una competizione orale che rende la poesia più accessibile e apprezzata dalle nuove generazioni.

BiblioSlam: rilancio giovanile e partecipazione

La diffusione delle poetry slam e delle iniziative poetiche tra i giovani si riflette nell'espansione di circuiti regionali. Ne è esempio "BiblioSlam", un torneo dedicato agli under 21 presso la Biblioteca Provinciale di Avellino, promosso da Caspar Campania Slam e inserito in reti nazionali. L'iniziativa prevede qualificazioni e una finale a maggio 2026. L'obiettivo è coinvolgere ragazzi nella scrittura, lettura e performance dei propri versi in spazi pubblici, riaffermando la creatività poetica come strumento di inclusione e partecipazione culturale. Questa vitalità si manifesta in eventi, visualizzazioni sui social, adesioni a tornei e partecipazione a concorsi studenteschi e festival cittadini, riscrivendo la poesia come pratica viva, accessibile e ampiamente condivisa, dalle piazze alle biblioteche, fino agli spazi online.