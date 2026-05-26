La Rai si prepara a celebrare gli ottant’anni della Repubblica italiana con una programmazione speciale e una serie di iniziative dedicate, in programma l’1 e 2 giugno 2026. L’evento culminante sarà a Piazza del Quirinale, con un’ampia copertura da parte della televisione pubblica, che adotterà per l’occasione il logo creato dalla Presidenza della Repubblica. Le celebrazioni introdurranno novità rispetto alle edizioni precedenti, come anticipato da Giovanni Grasso, consigliere per la comunicazione del presidente Sergio Mattarella.

Le manifestazioni prenderanno il via lunedì 1 giugno alle 9.30, con l’apertura dei giardini del Quirinale a categorie fragili, che incontreranno il Capo dello Stato alle 12.00.

Seguirà, alle 12.30, un concerto della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, diretta da Massimo Nunzi. Nel pomeriggio, alle 15.00, si terrà il solenne cambio della guardia. La giornata si concluderà con il tradizionale concerto dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, trasmesso in diretta su Rai 1 alle 17.50.

Il Palinsesto Straordinario per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno, cuore della Festa della Repubblica, vedrà la parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, trasmessa in diretta dal Tg1 e Rai Quirinale dalle 9.10 alle 12.00. L’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha evidenziato il ruolo del servizio pubblico come testimone della storia della nazione, sottolineando il palinsesto straordinario e multipiattaforma predisposto.

Nel pomeriggio, Rai 1 proporrà alle 18.50 “Un caffè con il Presidente. La Repubblica che verrà”, un incontro tra dieci giovani under 35 e il Presidente Mattarella per un dialogo sul passato, presente e futuro dell’Italia, in onda anche su Rai Radio3.

La serata del 2 giugno su Rai 1 sarà dedicata a “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum” alle 21.20. Si tratta di una celebrazione istituzionale in diretta da Piazza del Quirinale, che vedrà la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle istituzioni. Tra gli ospiti annunciati figurano Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich.

I testi sono curati da Maurizio De Giovanni, con Leonardo De Amicis come direttore musicale. L’evento è realizzato con il contributo della Siae.

Celebrazioni Diffuse e Copertura Multimediale Rai

La Festa della Repubblica sarà una festa diffusa, coinvolgendo circa cento comuni italiani, tra capoluoghi e non, in collaborazione con l’Anci. In diverse piazze saranno allestiti maxi-schermi per seguire le dirette e si terranno iniziative locali con concerti e proiezioni cinematografiche. La Rai estenderà la sua copertura su più canali: Rai 3 proporrà “Passato e presente” (13.20), “La biblioteca dei sentimenti, Speciale 2 giugno” (15.25) e “L’Italia è Repubblica” (16.15), oltre alla diretta dalla Camera dei Deputati per la premiazione del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.

Lezioni di Costituzione” (17.00).

RaiNews24 seguirà la parata con uno speciale e ampie finestre informative. Rai Radio1 e i Gr offriranno servizi e approfondimenti già nei giorni precedenti l’anniversario. Su RaiPlay, sarà disponibile una vasta selezione di film e documentari dedicati alla Festa della Repubblica, con una sezione speciale per bambini e ragazzi. Rai Storia trasmetterà le prime puntate di “Storia Pop” sulla nascita della Repubblica, mentre Rai Movie proporrà il film “L’Agnese va a morire” e Rai 5 il documentario “Le frecce tricolore”. Infine, la sezione Teche di RaiPlay arricchirà l’offerta con programmi storici e podcast dedicati agli ottant’anni della Repubblica.