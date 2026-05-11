La serata dell'11 maggio 2026 ha segnato un momento storico per il Teatro alla Scala di Milano, che ha celebrato l'ottantesimo anniversario della sua riapertura. L'evento, avvenuto nel 1946 dopo la distruzione causata dai bombardamenti del 1943, è rimasto un simbolo potente della rinascita italiana nel dopoguerra. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico illustre di autorità e cittadini, evidenziando l'importanza storica e civile del teatro. L'occasione è stata un invito a guardare non solo al passato, ma anche al futuro, con l'intento di commemorare la rapidità della ricostruzione e l'impegno costante per la difesa della democrazia.

Tra i presenti, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto un caloroso applauso, mentre la senatrice a vita Liliana Segre è stata accolta da una standing ovation. Erano presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. Il concerto, culminato in un vibrante 'Viva Verdi' dal loggione, è stato diretto dal maestro Riccardo Chailly. Il coro e l'orchestra della Scala hanno eseguito pagine celebri dal Nabucco di Giuseppe Verdi, tra cui un'intensa interpretazione di 'Va, pensiero', con i solisti Michele Pertusi (basso) e Francesco Meli (tenore).

La Scala: un pilastro della storia e della cultura italiana

Durante la celebrazione, sono intervenuti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, presidente del teatro, e il sovrintendente Fortunato Ortombina.

Sala ha enfatizzato come la celebrazione degli ottant'anni non sia un “esercizio nostalgico”, ma piuttosto un'opportunità per riflettere sul significato attuale dell'eredità della ricostruzione postbellica. Ha dichiarato che “difendere la Scala significa difendere la democrazia: il sistema di diritti e doveri, di regole e virtù civili della nostra Costituzione repubblicana”. Ortombina ha descritto la ricostruzione del 1946 come un gesto “epico” e un “miracolo”, ricordando la partecipazione gratuita di rappresentanti della finanza, dell’economia, artisti e membri della comunità milanese all'evento.

Il presidente del Senato La Russa ha sottolineato la centralità del teatro per i milanesi e per l’intero Paese.

Al termine della serata, il Presidente Mattarella ha definito la cerimonia un'esperienza “magnifica”, annunciando la sua intenzione di partecipare anche all’inaugurazione della stagione il 7 dicembre, che vedrà in scena l’Otello.

Teatro alla Scala: simbolo di rinascita e patrimonio nazionale

La fondazione della Scala risale al 1778, su progetto di Giuseppe Piermarini, e da allora rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la cultura musicale italiana ed europea. Il teatro subì gravi danni durante la seconda guerra mondiale, ma la sua ricostruzione fu straordinariamente rapida: meno di tre anni dopo, l'11 maggio 1946, fu solennemente riaperto con un concerto diretto da Arturo Toscanini, figura iconica della storia musicale internazionale.

Da quel momento, la Scala ha mantenuto un ruolo trainante per la lirica e la musica sinfonica, ospitando concerti, prime mondiali e interpreti di fama globale.

Attualmente, la Scala dispone di oltre 2.000 posti e propone un cartellone che armonizza il repertorio classico con nuove produzioni. L’affluenza nel 2023 ha superato le 250.000 presenze, a conferma della vitalità ininterrotta di un'istituzione profondamente radicata nel tessuto culturale e sociale di Milano. Ogni anno, il 7 dicembre, la stagione si inaugura con un'opera di grande rilievo, alla presenza delle massime autorità, consolidando il valore simbolico e civile del teatro. La celebrazione degli ottant'anni dalla riapertura è stata, quindi, un'occasione di memoria collettiva e di rinnovata partecipazione civica per la comunità milanese e italiana.