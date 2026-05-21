Il 5 luglio, all’Arena Santa Giuliana, il festival Umbria Jazz (in programma dal 3 al 12 luglio) ospiterà una data unica in Italia di Jon Batiste, tra le figure più influenti e trasversali della musica contemporanea internazionale.

Pianista, cantante, compositore, autore e band leader, Jon Batiste è oggi una star globale. Nel corso della sua carriera ha ottenuto otto Grammy Awards su venticinque candidature, oltre a un Oscar e un Golden Globe per la colonna sonora del film Pixar “Soul”. Originario di Metairie, sobborgo di New Orleans, ha costruito un percorso artistico caratterizzato da grande versatilità e dalla capacità di attraversare generi e linguaggi musicali differenti.

Big Money: A Spiritual Manifesto

Il suo ultimo lavoro discografico, “Big Money: A Spiritual Manifesto” (2025), ha conquistato il Grammy come miglior album americana. Umbria Jazz ricorda inoltre come l’artista abbia collaborato con oltre duecento musicisti, prendendo parte a progetti insieme a nomi di primo piano come Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz e Harry Connick Jr..

Batiste ha recentemente annunciato tre nuovi album in studio, confermando una continua spinta alla sperimentazione e alla ricerca artistica. Il legame con Umbria Jazz è inoltre di lunga data: il musicista si esibì per la prima volta al festival sedici anni fa, durante l’edizione Winter #17.

Il concerto del 5 luglio si annuncia quindi come uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 della rassegna perugina e una delle date più significative per il pubblico italiano.