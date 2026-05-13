Il progetto culturale “La Trappola di Venere”, ideato e interpretato da Gianluca Mech, si prepara a raggiungere un vasto pubblico televisivo. L'iniziativa, dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere, ha visto la registrazione di un evento speciale presso lo Studio 12 di Canale Italia a Rubano (Padova). Questa serata di confronto, testimonianze, musica e riflessione sociale ha riunito ospiti di spicco dal mondo dello spettacolo, delle istituzioni, del diritto, della psicologia e dell'associazionismo. La conduzione dell'evento è stata affidata a Elisa D’Ospina e allo stesso Gianluca Mech, con la partecipazione speciale di Valeria Marini come madrina.

La showgirl ha offerto una toccante testimonianza personale, rivelando di essere stata anch'essa vittima di violenza di genere. Nel suo intervento, Valeria Marini ha inoltre lanciato un appello pubblico per una regolamentazione più attenta nella copertura mediatica dei casi di femminicidio e violenza, sottolineando il rischio di trasformare gli aggressori in personaggi mediatici involontariamente emulabili e la necessità di porre al centro le vittime, non i carnefici.

Un approccio innovativo alla prevenzione

Il progetto di Mech si distingue per il suo approccio innovativo, rivolto in particolare agli uomini. L'iniziativa mira a far riconoscere i segnali emotivi e psicologici che possono precedere comportamenti tossici, promuovendo la consapevolezza e l'importanza di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi.

Questo percorso di consapevolezza culturale ed emotiva invita specificamente gli uomini a identificare pensieri ossessivi, paure, fragilità, dinamiche di possesso e comportamenti disfunzionali che, se ignorati, possono degenerare in violenza. Il messaggio centrale emerso durante la serata è chiaro: “La prevenzione comincia molto prima del reato: inizia quando si trova il coraggio di fermarsi, riconoscere ciò che si sta vivendo e chiedere aiuto”. Dopo essere stato presentato alla Camera, nelle scuole di Castelvetrano, allo Spazio Tenco durante il Fuori Sanremo e al Consiglio Regionale del Piemonte, “La Trappola di Venere” ha scelto la formula televisiva per amplificare ulteriormente il proprio messaggio e raggiungere il maggior numero possibile di persone, con il sostegno di associazioni e realtà impegnate nella diffusione della cultura del rispetto, della prevenzione e dell'educazione emotiva.

Testimonianze e contributi multidisciplinari

La serata ha visto un ricco parterre di interventi e testimonianze. Tra gli ospiti, Moira Fontana, presidente di Cna Impresa Donna Veneto, ha evidenziato l'importanza dell'indipendenza economica e del sostegno alle donne, oltre alla costruzione di una cultura del rispetto nel mondo del lavoro e dell'impresa. Hanno offerto contributi significativi anche gli avvocati Erika Stefani e Riccardo Todesco, la psicoterapeuta Valentina Marsella, il direttore generale del Moige Antonio Affinita, la presidente di Kiwanis San Marino Michaela Ángel, la rappresentante di Casa Africa ODV Gemma Vecchio e il giurista esperto di nuove tecnologie Andrei Anghel, che ha approfondito il tema dei deepfake e della violenza digitale.

Momenti di particolare emozione sono stati creati dalle performance artistiche di Luigianna Greco, dalle letture sceniche dedicate alle vittime e ai loro familiari, e dagli interventi poetici del giornalista e autore Gianluca Versace. L'iniziativa, organizzata gratuitamente da Tagas per finalità sociali, si è svolta con il patrocinio della Regione del Veneto, confermando il suo impegno nella promozione di un percorso di consapevolezza e prevenzione a beneficio dell'intera società.