Il Comune di Pavarolo e l’Archivio Casorati presentano la mostra collettiva diffusa “La Via Lattea. 10 anni di mostre a Pavarolo”, celebrando il decennale dell’attività espositiva dello Studio Museo Felice Casorati. L’iniziativa, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è un percorso culturale dal 2016, coinvolgendo diversi luoghi del paese legati all'artista. Inaugurazione sabato 16 maggio, ore 16. L'esposizione sarà visitabile dal 17 maggio al 28 giugno e, dopo pausa estiva, dal 27 settembre all’8 novembre 2026, tutte le domeniche 15-18.

Ingresso libero; visite su appuntamento per scuole e gruppi (minimo dodici persone) anche in settimana.

Il titolo richiama la rivista “La Via Lattea”, fondata nel 1913 da Felice Casorati come incontro tra arti visive, musica e poesia. Metafora di opere che, in dieci anni, hanno orbitato attorno alla poetica casoratiana. La collettiva include lavori storici e contemporanei, anche da residenze o in dialogo con Studio Museo e Casa Casorati. Tra gli artisti: Felice e Francesco Casorati, Daphne Maugham Casorati, Mabel Hardy Maugham (Beldy), Carlo Levi e Francesco Menzio. L’organizzazione è curata dal Comune di Pavarolo e dall’Archivio Casorati, con il supporto della Città metropolitana di Torino.

Itinerario espositivo e opere in mostra a Pavarolo

L’esposizione si articola in più sedi, unendo Novecento e contemporaneo. Lo Studio Museo accoglie il nucleo storico legato alla famiglia Casorati e opere contemporanee su memoria e intimità dello spazio. La Veranda di Casa Casorati ospita lavori su materia, oggetto, natura e trasformazione immagine. Il percorso prosegue nel paese, dove la Torre Campanaria e l’Ex Emporio – recuperato come sede espositiva – presentano la sezione Visionaria con video d’arte e materiali del decennio (cataloghi, manifesti, documenti). Tra le opere spiccano il “Ritratto di Piero Zanetti l’esploratore” di Carlo Levi (1929), “Sette barchette e tre pesci” di Francesco Casorati (2010), “Pet Wolf” di Hiba Schahbaz (2013) e “Piccoli libri n.

2” di Daphne Maugham (1955).

Lo Studio Museo Felice Casorati: fulcro culturale del territorio

Situato in via Felice Casorati a Pavarolo, lo Studio Museo Felice Casorati è divenuto negli ultimi dieci anni un punto di riferimento per la cultura visiva piemontese. Nato per preservare l’eredità di Felice Casorati e famiglia, il museo ha consolidato il legame tra arte, musica, poesia e paesaggio, nello spirito del progetto avviato dal fondatore della rivista “La Via Lattea”. L’approccio diffuso dell’esposizione, che coinvolge sedi come la Torre Campanaria, l’Ex Emporio e Casa Casorati, evidenzia un modello efficace di valorizzazione territoriale, rendendo l'arte accessibile.