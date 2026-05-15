Il Festival delle Radici si svolge presso la millenaria Abbazia benedettina di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. L'evento, che si tiene a maggio, rappresenta un'importante occasione di incontro culturale e artistico. L'abbazia, fondata nell'XI secolo, è un luogo di grande rilevanza storica e spirituale per il territorio campano.

Il programma del Festival delle Radici include appuntamenti che spaziano dalla musica alla letteratura, con la partecipazione di artisti, scrittori e studiosi. L'iniziativa mira a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere la conoscenza delle radici culturali del territorio.

Tra gli eventi previsti figurano concerti, letture pubbliche, incontri con autori e visite guidate all'interno dell'abbazia.

Dettagli del festival e partecipazione

La manifestazione intende rafforzare il legame tra la comunità locale e la storia millenaria dell'abbazia. Gli organizzatori sottolineano l'importanza di riscoprire le proprie origini attraverso momenti di condivisione culturale. L'Abbazia di Cava de' Tirreni, con la sua architettura e i suoi spazi, offre un contesto unico per lo svolgimento degli eventi, favorendo la partecipazione di un pubblico eterogeneo.

L'Abbazia di Cava de' Tirreni: storia e valore culturale

L'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni è uno dei principali complessi monastici benedettini d'Italia.

Fondata nell'anno 1011, costituisce un punto di riferimento per la spiritualità e la cultura della Campania. Nel corso dei secoli, l'abbazia ha svolto un ruolo centrale nella conservazione di manoscritti, opere d'arte e documenti storici, contribuendo alla diffusione della cultura benedettina nel territorio.