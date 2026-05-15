L'opera di Stefania Auci, "L’alba dei leoni. La saga dei Florio" (Nord), è il libro più venduto nei primi quattro mesi del 2026. I dati AIE, presentati il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, confermano il successo del romanzo (gennaio 2026) e l'interesse per le saghe.

Al secondo posto è "Il custode" di Niccolò Ammaniti (Einaudi, marzo 2026), seguito da "Cuori magnetici. Love me love me" di Stefania S. (Sperling & Kupfer, febbraio 2026). La graduatoria rivela le preferenze del pubblico, tra romanzi storici, narrativa contemporanea e bestseller.

La classifica vede al quarto posto "La sonnambula" di Bianca Pitzorno (Bompiani). L'interesse per biografie e saghe storiche è confermato da "Francesco, il primo italiano" di Aldo Cazzullo (HarperCollins), "Cesare. La conquista dell’eternità" di Alberto Angela (Mondadori) e "L’ultimo segreto" di Dan Brown (Rizzoli). Seguono: "Il gioco delle risate" di Pera Toons (Tunué), "La Teoria di lasciare andare. The let them theory" di M. e S. Robbins (Newton Compton) e "Il nido del corvo" di Piergiorgio Pulixi (Feltrinelli).

Successo delle saghe storiche e narrativa contemporanea

La narrativa storica è centrale per i lettori. Il successo di Stefania Auci con "L’alba dei leoni" conferma la tendenza. Il romanzo intreccia fatti e vicende familiari, ritraendo un'epoca di trasformazioni nel Mezzogiorno.

Romanzi di narrativa contemporanea, di Ammaniti e il romance di StefaniaS., registrano vendite elevate. La diversificazione della Top Ten evidenzia la vitalità del mercato, spaziando dal sentimentale al noir, dalla divulgazione storica alla saggistica.

Il contesto del Salone del Libro e la rilevanza degli editori

La classifica è stata presentata al Salone del Libro di Torino, evento europeo, vetrina di novità e incontro autori-editori-lettori. Case editrici come Nord, Einaudi, Sperling & Kupfer, Bompiani, HarperCollins, Mondadori, Rizzoli, Newton Compton e Feltrinelli competono nel mercato dei bestseller, promuovendo nuove voci e firme affermate.

La classifica AIE monitora tendenze di lettura e preferenze del pubblico.

Nel 2026, la fusione tra romanzo storico e narrativa contemporanea è chiave del successo, evidente in Top Ten. La presentazione al Salone di Torino rafforza il legame tra editoria ed eventi culturali.