L'attrice Cate Blanchett, protagonista del film "Rumours" e figura di spicco alla 77esima edizione del Festival di Cannes, ha espresso una posizione decisa riguardo al movimento MeToo. Durante la conferenza stampa del 17 maggio 2026, Blanchett ha dichiarato che “il movimento #MeToo è stato ucciso molto rapidamente”, sollevando preoccupazioni sulla sua efficacia e durata nel tempo.

L'attrice australiana ha spiegato che il processo di cambiamento avviato da MeToo è a suo avviso molto fragile. Ha evidenziato come numerosi attori abbiano attivamente cercato di soffocare la portata trasformativa della campagna, affermando che “ci sono molti modi per non ascoltare”.

Blanchett ha sottolineato come donne, minoranze e altre categorie vulnerabili vengano spesso messe in secondo piano, nonostante gli sforzi di denuncia e sensibilizzazione. “Siamo tornati a una sorta di normalità e c’è sempre qualche meccanismo che serve a silenziare le voci scomode”, ha aggiunto, rimarcando la persistenza di ostacoli al progresso.

Alla presentazione ufficiale di "Rumours", Cate Blanchett era affiancata dal regista Guy Maddin e dal resto del cast. Il film, una coproduzione internazionale, ha catalizzato l'attenzione per la sua esplorazione dei temi della leadership e delle dinamiche di potere. L'attrice si è mostrata profondamente coinvolta, sia artisticamente che personalmente, ribadendo la sua vicinanza alle questioni sollevate dal movimento MeToo.

“Ho sostenuto e sostengo pienamente il diritto di tutte le persone a lavorare in sicurezza e rispetto”, ha dichiarato durante il suo intervento a Cannes, rafforzando il suo impegno per un ambiente lavorativo equo.

"Rumours": Temi e Riflessioni sul Potere

Il film “Rumours”, presentato in anteprima mondiale sulla Croisette, narra le vicende di una serie di leader mondiali riuniti per un G7 fittizio. L'incontro si trasforma in una riflessione surreale sulle dinamiche del potere. La scelta di questa pellicola come veicolo per discussioni sul potere e sul ruolo delle donne ha amplificato la risonanza delle parole di Blanchett. Il Festival di Cannes, da sempre palcoscenico di temi sociali e politici, si è così confermato un contesto ideale per dibattiti che vanno oltre la narrazione cinematografica.

Oltre ai suoi successi artistici, Cate Blanchett è sempre più riconosciuta per le sue posizioni in difesa dei diritti delle donne e per il suo impegno verso una maggiore inclusività nell'industria cinematografica. La sua presenza a Cannes e il suo discorso hanno ottenuto ampia eco tra i media e gli addetti ai lavori. All'interno dello stesso festival, altre iniziative hanno cercato di mantenere alta l'attenzione su questi temi cruciali, nonostante, come evidenziato dall'attrice, i progressi siano ancora fragili e potenzialmente reversibili.

L'Impegno di Cate Blanchett nel Cinema e nella Società

Blanchett è annoverata tra le interpreti più autorevoli del cinema internazionale, con una carriera che abbraccia sia il cinema d'autore sia le grandi produzioni.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, inclusi due premi Oscar e diversi premi internazionali. Nel corso degli anni, ha partecipato attivamente a manifestazioni culturali di rilievo, tra cui precedenti edizioni del Festival di Cannes e la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia.

L'attrice australiana è altresì nota per il suo attivismo, che spazia dal sostegno ambientale alla difesa dei diritti umani, e ha ricoperto più volte ruoli di ambassador per organizzazioni come le Nazioni Unite. Il suo intervento a Cannes si inserisce in un percorso coerente di impegno, utilizzando la propria visibilità pubblica per focalizzare l'attenzione su temi sociali e culturali di primaria importanza.

Sebbene la storia del Festival di Cannes sia costellata di grandi questioni civili – dalla libertà creativa ai diritti delle minoranze – l'eco delle parole di Blanchett conferma come la riflessione su inclusività e sicurezza nel lavoro rimanga di stringente attualità nel settore cinematografico internazionale.