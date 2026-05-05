La Fondazione Arena di Verona è stata protagonista di un significativo concerto-evento, tenutosi il 5 maggio 2026 nella suggestiva Sala Yehudi Menuhin, all’interno del Parlamento Europeo di Bruxelles. L’iniziativa, pensata per celebrare il patrimonio operistico italiano a livello internazionale, ha visto la partecipazione della sovrintendente e direttrice artistica Cecilia Gasdia, che ha accompagnato al pianoforte alcuni cantanti di fama internazionale. Durante la serata sono state presentate al pubblico le più celebri arie dell’opera, offrendo ai rappresentanti delle istituzioni europee un viaggio nel repertorio lirico italiano di successo mondiale.

L’evento, promosso dalla Fondazione Arena di Verona, si è svolto in un contesto di grande rilevanza: la Sala Yehudi Menuhin, uno spazio dedicato a importanti appuntamenti culturali nella sede principale dell’Europarlamento. Questo appuntamento musicale ha rafforzato il ruolo della Fondazione come ambasciatrice della tradizione operistica italiana nel mondo. La Gasdia ha evidenziato che “il dialogo attraverso la cultura rappresenta un ponte di collaborazione tra i popoli”, sottolineando la missione internazionale della Fondazione Arena. L’occasione ha costituito per Bruxelles un momento di incontro tra arte, diplomazia e patrimonio culturale.

L'Arena di Verona e la promozione dell'opera in Europa

L’evento "Opera Heritage: The Arena di Verona Highlights" si inserisce nelle attività di promozione culturale a livello europeo, con l'obiettivo di far conoscere la grande tradizione lirica italiana, in particolare i cinquant’anni di festival lirici tenuti nell’anfiteatro veronese. La scelta del Parlamento Europeo come sede riflette la volontà di valorizzare le eccellenze artistiche italiane presso una platea internazionale e istituzionale. Il concerto ha proposto selezioni dal vasto repertorio della Arena di Verona, una delle istituzioni più attive nella promozione dell’opera a cielo aperto, rinomata per la sua stagione estiva che attira ogni anno decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo.

Il programma della serata ha offerto ai presenti un’immersione nelle melodie che hanno reso celebre l’anfiteatro veronese, dal melodramma ottocentesco alle composizioni novecentesche, includendo i grandi autori come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. La Fondazione Arena prosegue così la sua missione di promozione della cultura musicale italiana nell’ambito delle istituzioni europee, rafforzando i legami tra le comunità e accendendo l’attenzione sull’eredità dell’opera lirica.

La storia e il ruolo internazionale della Fondazione Arena

L’Arena di Verona, un anfiteatro romano risalente al I secolo d.C., è oggi uno dei più celebri teatri lirici a cielo aperto a livello mondiale. Dal 1913, anno della prima stagione lirica organizzata per il centenario verdiano, l’anfiteatro ospita ogni estate un ricco cartellone di produzioni d’opera di grande richiamo.

La Fondazione Arena di Verona gestisce con continuità queste attività, con un programma di concerti, spettacoli e iniziative educative che coinvolgono sia la comunità locale sia il pubblico internazionale.

Ogni anno migliaia di spettatori partecipano agli eventi in Arena, contribuendo al prestigio dell’istituzione e alla diffusione della cultura musicale italiana all’estero. La Sala Yehudi Menuhin del Parlamento Europeo ha ospitato, in questa occasione, un simbolo della forza attrattiva dell’arte lirica italiana: l'esibizione dei cantanti, accompagnati da Cecilia Gasdia, ha fornito un esempio tangibile della capacità della Fondazione di rappresentare il paese in un contesto multiculturale come quello di Bruxelles. L’evento del 5 maggio 2026 si inserisce, dunque, nella storia delle iniziative internazionali dell’Arena di Verona, confermando il suo ruolo di ambasciatrice culturale.