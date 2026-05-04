Il Lars Rock Fest, appuntamento imperdibile con la musica indipendente, torna ai Giardini pubblici di Chiusi (Siena) dal 10 al 12 luglio. L'ingresso è libero per tutte e tre le serate, che vedranno protagonisti nomi di spicco del panorama internazionale: i Deerhoof, i Cardinals e Geordie Greep.

La manifestazione si aprirà venerdì 10 luglio con i Deerhoof, storica formazione di San Francisco. Riconosciuti come un pilastro del noise-pop obliquo e del virtuosismo matematico, vantano oltre trent'anni di sperimentazione e un'energia live che li ha resi una band di culto.

Sabato 11 luglio sarà la volta dei Cardinals, un gruppo capace di fondere chitarre radenti e fisarmonica in un suono che spazia dal post-punk al folk alternativo. La loro proposta musicale è stata descritta come un mix tra i 'Drunken Smiths' e i 'Sober Pogues'.

A chiudere il festival, domenica 12 luglio, sarà Geordie Greep, fondatore e frontman dei Black Midi, che presenterà il suo acclamato debutto solista, intitolato The New Sound.

Un appuntamento consolidato per la musica indipendente

Il Lars Rock Fest è un festival di musica indipendente nato nel 2012, organizzato dall’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali. Si svolge ogni anno, tradizionalmente a inizio luglio, ai giardini pubblici di Chiusi Scalo.

Fin dalla sua prima edizione, l'evento ha puntato su proposte musicali attente al panorama alternativo internazionale, ospitando spesso nomi storici in esclusiva nazionale. Dal 2018, il Lars Rock Fest è affiancato da Open Book, un festival dell’editoria indipendente che arricchisce la proposta culturale con presentazioni, un mercatino del disco e laboratori creativi.

Un'esperienza culturale a 360 gradi

Oltre all'offerta musicale, il festival propone un'ampia gamma di attività: mercatini dell’artigianato, street market, aree food dedicate, workshop, performance artistiche, esposizioni e laboratori per ogni età. L'obiettivo è creare un contesto inclusivo e vivibile, rendendo l'esperienza accessibile a tutti e valorizzando il territorio in modo costruttivo.

Radici nel territorio e visione sostenibile

Chiusi Scalo, situata nella Valdichiana Senese, offre una cornice facilmente accessibile per il festival, anche grazie a servizi come navette gratuite (Lars Rock Shuttle) che collegano il centro storico, la stazione ferroviaria e le aree di campeggio all’area dei concerti. Il festival si inserisce in una rete territoriale significativa, frutto della sinergia tra volontariato, collaborazioni istituzionali e la comunità locale. Grazie al supporto del Comune di Chiusi, della Regione Toscana e di partner privati, il Lars Rock Fest ha rafforzato la propria identità culturale, affermandosi come un punto di riferimento nella stagione estiva della musica indipendente in Toscana.

Negli anni, il festival ha ospitato band di calibro internazionale come Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings e Wolfmother. L'attenzione alla sostenibilità è un tratto distintivo dell'evento, come dimostrato dalle iniziative plastic-free, dalla promozione dell'acqua gratuita e dal coinvolgimento di oltre centocinquanta volontari per la realizzazione dell'edizione 2025. Questi elementi testimoniano la crescita e la consolidata rilevanza del festival nel panorama nazionale della musica alternativa.