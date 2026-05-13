Alla Reggia di Caserta è stata inaugurata una panchina rossa che riproduce una grande camelia, fiore simbolo scelto per mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere. L’iniziativa, presentata il 13 maggio, assume un significato particolare in quanto questa data richiama l’arrivo nel 1768 di Maria Carolina d’Asburgo-Lorena e il dono, nel 1784, della prima camelia Rubra simplex, il cui ceppo è ancora oggi presente nel Giardino Inglese della Reggia.

L’opera, ideata, disegnata e progettata dalla stessa Reggia di Caserta e realizzata dal fabbro Giuseppe Mallardo, è un pregiato prodotto artigianale.

Realizzata in acciaio, con zincatura e verniciatura a fuoco, la panchina ha un diametro di oltre due metri. La sua struttura è composta da enormi petali sagomati e lavorati a mano, con i pistilli che svettano al centro, creando una resa realistica. Sarà posizionata lungo la Via d’acqua, all’esterno de Il Giardino della Camelia, un bistrot e tisaneria di prossima apertura che avrà anche la funzione di spazio di edutainment e, soprattutto, offrirà inserimento lavorativo a donne che hanno superato situazioni di violenza.

Un invito alla consapevolezza e alla cura

All’incontro di presentazione hanno preso parte diverse personalità di spicco, tra cui la prefetta di Caserta Lucia Volpe, il direttore della Reggia Tiziana Maffei, la sociologa Lella Palladino, fondatrice della cooperativa sociale EVA e vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila, e Alfonsina Russo, capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura.

Hanno inoltre partecipato all’evento le attrici Cristina Donadio e Giovanna Sannino, da tempo impegnate nell’importante opera di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

La prefetta Lucia Volpe ha evidenziato come “la panchina rossa ispirata alla camelia sia, innanzitutto, un invito a godere della bellezza che ci circonda, ma rappresenti anche un monito alla cura come 'contraltare della trascuratezza', per citare le parole pronunciate da Papa Leone nella recente visita a Pompei. Un’attenzione, dunque, per gli spazi urbani, per le periferie e per l’ambiente, alla quale tutti i cittadini devono tendere”.

Il progetto: un simbolo di non violenza e libertà

Il direttore della Reggia, Tiziana Maffei, ha spiegato che “la Panchina della Camelia nasce come luogo della pausa e della consapevolezza.

Vuole essere non solo un simbolo di non violenza e di libertà, ma anche un invito a vivere lo spazio pubblico come luogo di cura, attenzione e incontro”. Questa installazione si inserisce pienamente nella campagna nazionale #panchinerosse, promossa dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, che mira a diffondere nei musei e nei luoghi della cultura opere simboliche per promuovere diritti, consapevolezza e rispetto.

L’opera artigianale, oltre a configurarsi come un segno tangibile di sensibilizzazione permanente, è strettamente collegata al progetto Camellia japonica “Rubra simplex”, emblema del Museo verde della Reggia di Caserta. Il Giardino della Camelia, concepito come spazio di edutainment e ristoro, offrirà concrete opportunità di inserimento lavorativo a donne che hanno superato situazioni di violenza, dimostrando che è possibile uscire dalla violenza anche grazie a sinergie originali tra istituzioni e organizzazioni del terzo settore.