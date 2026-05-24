Il Padiglione del Guatemala alla 60esima Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, inaugurata il 20 aprile 2026, presenta la mostra “Las Invisibles”. L’esposizione, curata da Daniel Cazés e allestita all’interno dell’Arsenale, uno degli spazi più significativi della rassegna veneziana, è un tributo alle donne guatemalteche le cui esistenze sono contraddistinte da sacrificio, abnegazione e profonda resilienza.

“Las Invisibles” porta alla luce le storie vere di donne che, pur operando lontano dai riflettori, incarnano un eroismo silenzioso in una società segnata da violenze, diseguaglianze e ingiustizie.

Questo progetto espositivo, dalla marcata valenza sociale, si configura come un sentito omaggio “alle nostre madri, nonne, figlie e sorelle rimaste invisibili alle narrazioni ufficiali”. Attraverso installazioni, fotografie e materiali d’archivio, l’artista guatemalteca Regina José Galindo arricchisce la mostra con un’installazione di forte impatto emotivo, evidenziando come queste vicende rappresentino “la colonna silenziosa su cui poggia il futuro del Guatemala”.

Il Padiglione del Guatemala: memoria e riconoscimento

Il Padiglione del Guatemala presenta “Las Invisibles” come un fondamentale atto di memoria collettiva e di pubblico riconoscimento. La curatela di Daniel Cazés privilegia una narrazione partecipata, che amplifica le voci delle donne direttamente coinvolte e delle loro famiglie, utilizzando testimonianze, fotografie storiche e documenti inediti.

L’obiettivo è generare uno spazio di empatia, capace di “raccogliere la forza che serve a cambiare una società”. Il percorso narrativo della mostra è immersivo, guidando i visitatori attraverso stanze tematiche e momenti di profonda riflessione, e inserendo le biografie delle protagoniste nel tessuto della storia più recente del Paese.

Situato nell’Arsenale di Venezia, il Padiglione del Guatemala si conferma come una delle presenze più dinamiche nel panorama latinoamericano della Biennale. Negli anni recenti, il Guatemala si è distinto per scelte curatoriali focalizzate su questioni sociali e diritti umani, rafforzando la propria posizione nel contesto culturale internazionale. “Las Invisibles” si allinea perfettamente a questa tendenza, proponendo una prospettiva inedita sulla società guatemalteca, narrata attraverso le esperienze delle donne.

Arte contemporanea e impegno civile

L’artista Regina José Galindo, già riconosciuta a livello internazionale per il suo impegno sociale, rappresenta nuovamente il Guatemala, offrendo una profonda riflessione sulle dinamiche di potere e sulle molteplici forme di resistenza femminile. L’installazione centrale della mostra integra suoni ambientali, video e fotografie, documentando con forza atti di coraggio quotidiano e le strategie di sopravvivenza adottate in contesti particolarmente ardui.

L’attenzione all’arte contemporanea costituisce un elemento costante per il Padiglione guatemalteco, che nelle edizioni precedenti ha presentato opere incentrate su identità, memoria e giustizia sociale. L’edizione 2026 della Biennale consolida il ruolo dell’arte come strumento di denuncia e di riscatto in società segnate da conflitti e disuguaglianze.

“Las Invisibles” si erge a portavoce di un messaggio universale di resilienza e speranza, connettendo le esperienze individuali delle protagoniste alle sfide collettive dell’intera comunità guatemalteca.