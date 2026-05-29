L’Atelier Mitoraj ha inaugurato un nuovo portale digitale interamente dedicato a Igor Mitoraj, il celebre scultore polacco che scelse Pietrasanta come sua dimora e fonte d’ispirazione artistica. Lo strumento online raccoglie e narra oltre cinquant’anni di attività creativa, offrendo un percorso dettagliato tra opere, mostre ed eventi che hanno scandito la sua carriera. L’iniziativa mira a rendere pienamente accessibile il vasto patrimonio artistico lasciato da Mitoraj, promuovendone la conoscenza e la valorizzazione tramite una catalogazione accurata e aggiornata.

Pietrasanta, la "Piccola Atene" di Mitoraj

Fu dal 1979 che Igor Mitoraj definì Pietrasanta la sua "Piccola Atene", luogo dove l'artista diede vita a sculture maestose, plasmando materiali come il bronzo, il marmo e la resina. L’Atelier, ancora oggi attivo, si occupa di tutela, conservazione e promozione delle sue creazioni, collaborando con gli artigiani locali e preservando la secolare tradizione artistica della Versilia. Dopo la scomparsa dello scultore nel 2014, i suoi collaboratori hanno continuato a gestire l’archivio e a promuovere iniziative culturali, incluse mostre e pubblicazioni dedicate al Maestro.

Un museo e una piattaforma per il futuro

Il nuovo portale digitale omaggia appassionati e collaboratori di Mitoraj e dell’Atelier.

La piattaforma permette di esplorare la storia e la memoria dell’artista, con approfondimenti sulle sue opere monumentali sparse in Italia e nel mondo. Digitalizzazione e catalogazione sono in corso, con progressivo arricchimento di contenuti. Parallelamente, a Pietrasanta è in programma l’inaugurazione del Museo Mitoraj, che ospiterà opere e mostre temporanee, consolidando il legame tra la città e l’eredità dello scultore.

Igor Mitoraj: l'artista tra classico e contemporaneo

Nato in Polonia, Igor Mitoraj si affermò come scultore internazionale, fondendo classicità e sensibilità contemporanee. Trasferitosi in Toscana alla fine degli anni Settanta, trovò nella lavorazione del marmo e nella collaborazione con artigiani locali la chiave della sua inconfondibile poetica.

Le sue sculture, spesso caratterizzate da figure frammentate, corpi mutili e volti bendati, sono esposte in prestigiose città e musei mondiali. Pietrasanta, riconoscendo il valore del suo contributo culturale, gli conferì la cittadinanza onoraria nel 2001, cementando il suo legame con la "Piccola Atene".