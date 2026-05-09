Laura Chimenti torna alla conduzione di “Onore al merito” su Rai 3. Il programma propone storie dei Cavalieri del Lavoro, imprenditori che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale. L’edizione intende raccontare «l’Italia che funziona», mostrando esempi concreti di innovazione e responsabilità tramite interviste, materiali d’archivio e testimonianze dirette.

Il racconto dei Cavalieri del Lavoro, insigniti dell’Ordine al Merito, illustra come le loro imprese abbiano modernizzato il Paese, generando occupazione, promuovendo competenze e anticipando forme di welfare aziendale.

“Onore al merito” evidenzia un tessuto produttivo di eccellenza, riconosciuto dal 1901. Valorizza queste esperienze per narrare un’Italia operosa e lungimirante.

“Onore al merito”: format, economia e testimonianza

Il format di Rai 3, condotto da Laura Chimenti, incentra il racconto sui Cavalieri del Lavoro. Utilizza interviste, materiali d’archivio e testimonianze dirette per illustrare il contributo delle imprese allo sviluppo nazionale. Questa edizione ribadisce l’obiettivo di raccontare “l’Italia che funziona”, evidenziando esempi imprenditoriali positivi e significativi.

L'Ordine al Merito del Lavoro: storia e valore

L’Ordine al Merito del Lavoro, istituito nel 1901, riconosce l’impegno di imprenditori e imprenditrici che, tramite innovazione, internazionalizzazione e creazione di valore, hanno contribuito allo sviluppo.

“Onore al merito”, oltre il riconoscimento formale, mette in scena le storie personali legate a tale onorificenza, valorizzando risultati economici e il ruolo sociale e culturale degli insigniti.

Il programma si inserisce in un filone di approfondimento Rai 3, dedicato a temi economico-sociali, valorizzando narrazioni che intrecciano memoria e impegno civico. Il ritorno di “Onore al merito” con Laura Chimenti dà continuità a un racconto televisivo di respiro civico, che fa dell’eccellenza produttiva italiana un’occasione di riflessione su responsabilità e progresso.