L'attrice Laura Morante, interprete di Grazia Deledda nel film “Quasi Grazia” di Peter Marcias, ha visitato la casa natale della scrittrice a Nuoro il 17 maggio 2026. L'evento celebra i cento anni dal Premio Nobel a Deledda. Morante e il regista sono stati accolti dal sindaco Emiliano Fenu e dalla vicesindaca e assessora alla Cultura, Demurtas.

La direttrice Isre Mura ha evidenziato il supporto dell'istituto al film, con la consulenza di Dino Manca sulla vita di Grazia Deledda. Il sindaco Fenu ha accolto gli artisti, rimarcando il ruolo di Laura Morante nel valorizzare l'opera della scrittrice con sensibilità e talento.

L'assessora Demurtas ha espresso l'orgoglio di Nuoro nell'accogliere l'attrice nella casa natale della Premio Nobel, omaggiandola con suoi libri. La giornata è culminata con un incontro al Cinema Multiplex, dove Morante e il regista hanno dialogato con i presenti.

“Quasi Grazia”: il ritratto della Premio Nobel

Il lungometraggio “Quasi Grazia” di Peter Marcias rievoca tre momenti chiave della vita della scrittrice sarda, focalizzandosi sul centenario del Premio Nobel. Laura Morante ha raccontato di aver interpretato i sentimenti di una donna straordinaria. L'attrice ha letto i libri di Grazia Deledda e si è affidata al regista, commossa per aver dato volto a una figura centrale della letteratura.

Con il supporto dell'Isre, il film mira a riportare l'attenzione su una delle maggiori scrittrici italiane del Novecento, legata alla sua terra. La partecipazione di Laura Morante e le riprese nei luoghi autentici di Grazia Deledda valorizzano il patrimonio culturale sardo.

La casa di Grazia Deledda: un museo a Nuoro

La casa natale di Grazia Deledda è oggi un museo dedicato alla sua memoria e opera. L'edificio, monumento nazionale, conserva oggetti e documenti della scrittrice, ricreando l'atmosfera dei suoi primi anni. Nuoro mantiene un forte legame con la Premio Nobel, celebrandone l'eredità letteraria con iniziative culturali.

La collaborazione tra istituzioni (Comune, Isre) e cinema ha generato valorizzazione nazionale, dimostrando come la riscoperta delle radici e della cultura locale passi dal racconto filmico. La visita di Laura Morante e la presentazione di “Quasi Grazia” rafforzano la centralità di Nuoro nel panorama culturale sardo e italiano.