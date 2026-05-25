Lazza ha stabilito un traguardo senza precedenti nella musica italiana: il suo album "Re Mida" è l’unico ad aver mantenuto una presenza ininterrotta per 377 settimane consecutive nella Top 100 Album FIMI/NIQ. Pubblicato nel 2019 da Island Records, il secondo lavoro in studio si è affermato come un caso unico per longevità e successo nel panorama nazionale. Certificato cinque volte Disco di Platino, ha saputo attraversare generazioni e gusti differenti, consolidando la sua posizione tra gli album più ascoltati in Italia.

La capacità di "Re Mida" di mantenere vivo l’interesse del pubblico non si è limitata al successo iniziale, garantendo numeri costanti negli anni successivi.

Il primato delle 377 settimane senza interruzioni dimostra la sua resistenza a mode e gusti, confermando una longevità eccezionale. Questo risultato posiziona Lazza (Jacopo Lazzarini) tra i più riconosciuti della scena rap nazionale.

I successi di Lazza: tra "Re Mida" e nuove certificazioni

Oltre al primato di longevità, Lazza arricchisce il palmarès con una nuova certificazione: il brano "Buio davanti", dall’album "Locura", ha conquistato il Doppio Disco di Platino. Ciò conferma l’apprezzamento anche per le sue produzioni recenti. Il percorso complessivo del rapper vanta 1 Disco di Diamante, 109 Dischi di Platino e 47 Dischi d’Oro, cifre che attestano costanza di risultati e un ruolo di rilievo nella musica italiana contemporanea.

Il successo di "Re Mida" è riconosciuto non solo per l'impatto commerciale, ma per la sua capacità di coinvolgere pubblici e generazioni diverse. La sua presenza stabile testimonia la forza compositiva e produttiva di Lazza, consolidando il progetto nell'evoluzione del mercato. Questo storico primato rende "Re Mida" un punto di riferimento per gli artisti emergenti e una delle produzioni più durature nella musica italiana, riflettendo l'orientamento agli ascolti digitali e streaming.