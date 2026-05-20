Il Teatro Comunale di Bologna rende omaggio a Francesco Guccini con "Opera Guccini", un progetto che rilegge in chiave lirico-sinfonica la sua produzione. Ideato dal direttore d’orchestra Alessandro Nidi e dal giornalista-attore Giorgio Comaschi, lo spettacolo si terrà al Teatro Duse il 29 e 30 ottobre (ore 21) e il 31 ottobre (ore 18).

L’evento trasforma brani celebri come "Dio è morto" e "L’Avvelenata", eseguiti dall’Orchestra del Comunale diretta da Nidi, anche arrangiatore. Sul palco, i cantanti lirici Claudia Ceraulo, Michele Gianquinto e Simone Fenotti, affiancati dal chitarrista Juan Carlos "Flaco" Biondini e dal sassofonista Antonio Marangolo, storici collaboratori, con narrazioni e letture di testi inediti di Guccini a cura di Giorgio Comaschi, creano un dialogo tra musica e parola.

La rilettura lirica di Guccini

La trasposizione lirico-sinfonica è il cuore di "Opera Guccini". Alessandro Nidi ha espresso l'emozione di sentire "L’Avvelenata" cantata da un baritono, offrendo una nuova prospettiva sulle opere di Guccini e unendo musica popolare e lirica italiana. Amplia il pubblico e crea un ponte tra mondi artistici diversi.

Elisabetta Riva ha evidenziato come il progetto unisca linguaggi e pubblici, in linea con la programmazione multidisciplinare del Teatro Comunale. Il sindaco Matteo Lepore lo ha definito un "omaggio originale a uno degli artisti più amati di Bologna", sottolineando il suo valore per l'identità culturale cittadina. Con arrangiamenti inediti e cornice suggestiva, celebra Guccini e avvicina nuovi ascoltatori al suo patrimonio musicale.

"Verso Itaca": la stagione 2026

"Opera Guccini" si inserisce nella stagione 2026 del Teatro Comunale di Bologna, intitolata "Verso Itaca". È la prima firmata da Elisabetta Riva e Pierangelo Conte. Il cartellone, tra Opera, Danza e Concerti, spazia dal Barocco ai giorni nostri. Mira a valorizzare l’identità artistica e le collaborazioni in città, promuovendo il dialogo tra tradizione e contemporaneità.

Fondato nel 1763, il Teatro Comunale di Bologna è un pilastro culturale, tra i principali teatri lirici italiani, riferimento per opera e sinfonica. Promuove nuovi linguaggi e la contemporaneità, come l'omaggio a Guccini. Testimonia la sua volontà di interpretare e promuovere la cultura musicale, forte della sua vocazione storica e capacità di rinnovarsi.