Il Teatro Nazionale ospiterà il 4 giugno 2026 "Desdemona – Studio I". Lo spettacolo, scritto e diretto da Francesca Tricarico, vedrà in scena le attrici della compagnia "Le Donne del Muro Alto", nata nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. L'iniziativa conferma il percorso di teatro sociale e inclusione che lega il penitenziario romano al mondo culturale cittadino.

La compagnia "Le Donne del Muro Alto" è composta da donne che vivono la detenzione. Attraverso il teatro, portano in scena storie, emozioni e riflessioni nate dal confronto con i classici e la propria realtà.

"Desdemona – Studio I" offre uno sguardo originale e intenso sulla figura shakespeariana di Desdemona, filtrata dalla sensibilità e dalla voce delle interpreti.

Il valore sociale del progetto teatrale

La regia e drammaturgia di Francesca Tricarico guidano le attrici in un lavoro collettivo che unisce la rilettura dei testi classici a momenti di autobiografia e riflessione. Il progetto, sostenuto dalla direzione della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, mira a valorizzare le potenzialità espressive delle donne, offrendo strumenti di crescita personale e reinserimento sociale tramite l'arte teatrale.

Il debutto di "Desdemona – Studio I" al Teatro Nazionale è un importante riconoscimento per il lavoro della compagnia e per il valore culturale e sociale delle attività teatrali in carcere.

L'iniziativa si inserisce in una rete di collaborazioni tra istituzioni culturali e penitenziarie, promuovendo l'inclusione e la partecipazione attiva delle detenute alla vita culturale della città.

Le Donne del Muro Alto: la compagnia di Rebibbia

La compagnia "Le Donne del Muro Alto" è nata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia come laboratorio teatrale e si è affermata come realtà artistica riconosciuta anche fuori dall'istituto. Attraverso spettacoli, laboratori e incontri, le attrici portano avanti un percorso di crescita e confronto con la società, usando il teatro come strumento di espressione e riscatto.

Il lavoro della compagnia è sostenuto da operatori teatrali, educatori e dalla direzione del carcere, che riconoscono il valore delle attività artistiche come parte integrante dei percorsi di reinserimento. "Desdemona – Studio I" offre una nuova occasione di dialogo tra teatro e detenzione, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sui temi di giustizia, libertà e dignità.