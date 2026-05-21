Sarà inaugurata il 28 maggio 2026 a Roma la mostra fotografica "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946 - 2026". L'esposizione, allestita presso il Complesso di Vicolo Valdina in piazza Campo Marzio 42, aprirà al pubblico con ingresso gratuito dal 29 maggio e sarà visitabile fino al 30 giugno. Attraverso 122 fotografie, l'iniziativa ripercorre il difficile cammino delle donne italiane nella conquista dei diritti, dalle prime sindache elette nel 1946 fino alla recente approvazione della legge sul femminicidio.

Un omaggio a ottant'anni di battaglie e conquiste legislative che hanno cambiato il Paese, celebrando l'impegno di 135 donne che hanno contribuito all'uguaglianza di genere.

L'inaugurazione per la stampa è fissata per il 28 maggio alle ore 11, con un saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. L'accredito è richiesto tramite il portale della Camera o via e-mail. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 19). Previste chiusure il 10 giugno pomeriggio, l'11, il 16 giugno pomeriggio, il 17, il 18, il 19, il 21 giugno pomeriggio e il 22. Apertura straordinaria il 2 giugno 2026 con prenotazione online.

Percorso espositivo e celebrazioni della Repubblica

Dopo il Complesso di Vicolo Valdina, la mostra "Le donne della Repubblica" sarà allestita all'AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, dal 3 luglio al primo agosto 2026. L'iniziativa intende ricordare sia le figure note sia tutte le donne che hanno contribuito al progresso sociale e legislativo in Italia.

Questa esposizione si inserisce nelle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, che includono anche la mostra "Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti". Promossa da Senato e Ministero della Cultura a Palazzo Madama, esplora il contributo femminile in ambito artistico e istituzionale.

L'itinerario di "Il volto delle donne" copre un periodo dal Quattrocento ai primi dell'Ottocento, mettendo in dialogo opere di artiste con le vicende delle ventuno Madri Costituenti, elette il 2 giugno 1946. Questo accostamento evidenzia il valore civile della creazione artistica e la natura creativa della politica per il progresso sociale.

Le artiste presenti in mostra sono: Properzia de’ Rossi, Plautilla Nelli, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Rosalba Carriera, Angelica Kauffman, Élizabeth Vigée Le Brun. Le Madri Costituenti sono: Anna Maria (Maria) Agamben Federici, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta (Elsa) Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Nadia Gallico Spano, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Leonilde (Nilde) Iotti, Teresa Mattei, Angelina (Lina) Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Titomanlio.

Queste iniziative congiunte sottolineano l'impegno istituzionale nel valorizzare il ruolo fondamentale delle donne nella storia civile, politica e culturale dell'Italia, in occasione di una ricorrenza significativa per il Paese.