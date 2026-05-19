Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma presenta, dal 19 maggio al 12 luglio 2026, la mostra fotografica ‘Le stanze dei sogni dimenticati’. L'esposizione offre uno sguardo inedito su reperti archeologici finora custoditi nei depositi museali e mai esposti al pubblico, riscoprendo i tesori nascosti del patrimonio etrusco. Il progetto è frutto della visione di Piero Gemelli, architetto e fotografo di moda di fama internazionale, che ha selezionato personalmente migliaia di frammenti etruschi dagli archivi del museo. L'iniziativa coincide inoltre con la riapertura integrale del Ninfeo dell’Ammannati, insieme alla loggia e al giardino interno, spazi appena restaurati e ora completamente visitabili.

L'installazione è allestita in due sale, dove tavole fotografiche creano un dialogo visivo tra i reperti scelti da Gemelli e gli scatti provenienti dal suo vasto archivio personale, che copre quarant’anni di attività. L'obiettivo è dare nuova vita a questi frammenti, fondendo il passato con il presente. La direttrice del Museo, Luana Toniolo, ha evidenziato come l'iniziativa abbia permesso di avviare la catalogazione e il censimento di questi materiali, rivelando “un mondo parallelo fatto di scaffali, casse e carta velina” che Gemelli ha potuto esplorare e connettere attraverso le sue immagini.

Il dialogo tra antichità e contemporaneità nell'arte di Gemelli

La selezione di Gemelli non si è basata su criteri scientifici o storici, ma su un approccio personale e quasi romantico, volto a trasferire i reperti nel proprio linguaggio artistico.

L'allestimento mira a conferire una "vita nuova" a questi "personaggi" dimenticati, invitando i visitatori a una propria interpretazione dell'incontro tra antichità e immagine contemporanea. Tra gli accostamenti più suggestivi spiccano: una testa votiva del V secolo a.C. che riacquista un volto moderno in uno scatto pubblicitario di un noto profumo francese, pubblicato su Vogue negli anni Novanta; frammenti di terracotta riassemblati che, nell'immagine ‘Amiche’ (realizzata per Vogue nel 1988), evocano due volti femminili affiancati; e i dettagli di un manico di coperchio raffigurante Dionisio con due satiri del IV secolo a.C., che si fondono con l'immagine ‘Danzanti’, ritraente tre modelle nude del 1997.

L'allestimento della mostra è curato da Maria Vittoria Baravelli, che ha sottolineato l'importanza dei progetti contemporanei nei musei per “far rivivere il passato restituendo ai cittadini un capitale comune e spazi pubblici da vivere”. La produzione è a cura di Boken Project in collaborazione con Architetto Vision, con l'allestimento affidato a Verso Creative Studio.

Villa Giulia: custode del patrimonio etrusco e architettura rinascimentale

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dal 1889 punto di riferimento per lo studio e la valorizzazione del patrimonio archeologico italico, ospita una delle più significative raccolte mondiali dedicate alla civiltà etrusca. Nei suoi depositi si conserva un patrimonio eterogeneo di teste votive, frammenti di terracotta, oggetti rituali e vasi incompleti che, per limiti di spazio o esigenze conservative, non trovano abituale collocazione nelle sale espositive.

Questa mostra rappresenta un'opportunità eccezionale per valorizzare tale patrimonio "dimenticato", ampliando la missione pubblica del museo attraverso nuove strategie espositive.

La stessa Villa Giulia è un'importante testimonianza dell'architettura rinascimentale romana, originariamente voluta da papa Giulio III e progettata da maestri come Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati. La sua storia come sede museale, iniziata nel secondo Ottocento, è costellata di interventi di restauro e valorizzazione degli spazi, come dimostra la recente riapertura del Ninfeo dell’Ammannati. Le iniziative temporanee, come ‘Le stanze dei sogni dimenticati’, si inseriscono in una strategia volta a coinvolgere nuovi pubblici e a rinnovare la narrazione delle collezioni archeologiche nazionali.