La filosofa e scrittrice albanese Lea Ypi, apprezzata dalle nuove generazioni e laureata alla Sapienza di Roma, ha presentato al Salone del Libro di Torino 2026 il suo ultimo volume, "Dignità", edito da Feltrinelli. L'opera si configura come un'approfondita indagine filosofica sul concetto di dignità, intrecciata a una saga familiare e a una riflessione sulla storia politica dell’Europa, dal crollo degli imperi al crollo del comunismo nel Novecento.

L'ispirazione per il libro, spiega Ypi, proviene dalla figura della nonna, Leman Ypi. Proveniente da una famiglia aristocratica che aveva perso ogni cosa, Leman Ypi sosteneva che la dignità fosse la qualità più importante: una qualità morale intrinsecamente legata alla forza di volontà, che "nessuno riesce a toglierci neanche in una prigione, in un gulag, in un campo di concentramento".

Questa concezione, sottolinea la filosofa, costituisce il nucleo della resistenza alle tirannie, permettendo di mantenere l'orizzonte di speranza e la capacità di intraprendere l'azione politica, superando il senso di impotenza di fronte ai poteri forti.

Riguardo al ruolo dei giovani nella società contemporanea, Ypi evidenzia che la questione non risiede in una presunta mancanza di desiderio di cambiamento, ma piuttosto nell'assenza di "forms di organizzazione politica che gli permettono di progettare insieme e di esprimere questa volontà di cambiamento con gli altri, in solidarietà, non nella solitudine dei social media". La responsabilità di ripensare la democrazia, conclude l'autrice, ricade sulle strutture politiche e sui partiti, non sulle nuove generazioni.

Memoria, Europa e il racconto del passato

Il volume di Lea Ypi si distingue per l'originale fusione tra la narrazione privata e la grande storia europea. La genesi di "Dignità" prende spunto da una fotografia della nonna, sorridente nel 1941 durante il viaggio di nozze, un'immagine condivisa sui social da una persona sconosciuta all'autrice. Da questo episodio si sviluppa una profonda riflessione sulla memoria, sulla responsabilità verso il passato e sull'utilizzo delle fonti. Ypi sottolinea come "la ricerca per questo libro è in parte storica, negli archivi, e d’altra parte pone però il problema che quando cerchi le fonti non c’è un punto di vista neutrale ma di un potere costituito".

Analizzando il contesto attuale, Ypi osserva che l'Europa si trova a un bivio storico.

Pur riconoscendo l'esigenza di una maggiore indipendenza dagli Stati Uniti, critica la priorità data a difesa e riarmo. "Prima per difenderti devi avere qualcosa da difendere", afferma, evidenziando la necessità di costruire un processo politico e sociale che rafforzi identità e valori condivisi. Il libro si propone, dunque, anche come un invito a riflettere su come la letteratura e la narrazione storica possano offrire strumenti critici per affrontare le sfide del presente.

La letteratura come strumento di narrazione critica

Un aspetto fondamentale del pensiero di Ypi è il ruolo della letteratura come mezzo per interrogare criticamente il potere e colmare il vuoto degli archivi nella memoria storica.

"In fondo non è importante quello che troviamo, ma come raccontiamo", ribadisce la filosofa. Attraverso questo approccio, l'autrice evidenzia che la trasmissione dei valori e la costruzione dell'identità passano dalla capacità di rielaborare in modo critico il passato, come amava ricordare sua nonna: "l’importante non è cosa ricordiamo, ma come ricordiamo".