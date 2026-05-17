Leila Guerriero si è aggiudicata la tredicesima edizione del Premio Strega Europeo con il romanzo “La chiamata. Storia di una donna argentina”, edito da Sur. La scrittrice e giornalista argentina è stata proclamata vincitrice il 17 maggio 2026 a Torino, durante la cerimonia tenutasi al Circolo dei lettori e delle lettrici. L'evento si è svolto nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, la cui chiusura è prevista per il 18 maggio. Guerriero ha ottenuto un significativo consenso, raccogliendo 16 voti su un totale di 30, espressi da una giuria qualificata composta da vincitori e finalisti italiani del Premio Strega.

Nata a Junín nel 1967, Leila Guerriero è una figura di spicco nel panorama giornalistico e letterario, già insignita nel 2010 del prestigioso premio della Fondazione Gabriel García Márquez per il Nuovo Giornalismo Iberoamericano. Nel suo acclamato romanzo “La chiamata”, frutto di un'approfondita ricerca, l'autrice esplora la drammatica vicenda di Silvia Labayru. Questa giovane, all'epoca ventenne militante di Montoneros, fu rapita, torturata e imprigionata nel 1976 durante la feroce dittatura argentina di Videla. Costretta a partorire la sua prima figlia in un centro di detenzione clandestino, Labayru si trovò in seguito ad affrontare il sospetto di aver collaborato con i suoi aguzzini per sopravvivere.

Il libro rappresenta una fusione potente di giornalismo e letteratura, restituendo memoria a una storia emblematica del periodo dei desaparecidos. Un riconoscimento speciale è stato inoltre attribuito a Maria Nicola, traduttrice del volume, quale “segno tangibile dell'importanza che hanno le traduzioni come strumento di dialogo culturale”.

La cerimonia di premiazione e i finalisti

La serata di premiazione, condotta da Eva Giovannini, ha visto la partecipazione di importanti figure del mondo culturale e istituzionale. Tra gli intervenuti, Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi della Fondazione Bellonci, Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori, Emanuele Sacerdote per Strega Alberti Benevento e Alfredo Majo per Bper Banca.

La giuria che ha decretato la vincitrice era composta da trenta personalità di spicco, tra vincitori e finalisti delle precedenti edizioni del Premio Strega italiano.

Il Premio Strega Europeo ha rinnovato anche quest'anno la sua proficua collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, offrendo una piattaforma di visibilità agli autori e alle autrici selezionati, che hanno presentato le loro opere tra il 15 e il 17 maggio. Oltre a Leila Guerriero, la cinquina finalista del 2026 includeva Nathacha Appanah con “La notte nel cuore” (Einaudi, tradotto da Cinzia Poli), Isabella Hammad con “Entra il fantasma” (Marsilio, tradotto da Maurizia Balmelli), Tonio Schachinger con “In tempo reale” (Sellerio, tradotto da Francesca Gabelli) e Yael van der Wouden con “Estranea” (Garzanti, tradotto da Roberta Scarabelli).

Il valore de "La chiamata" e il ruolo del Premio Strega Europeo

L'opera di Leila Guerriero si distingue per la sua peculiare capacità di coniugare la rigorosa accuratezza giornalistica con una profonda sensibilità narrativa. Attraverso “La chiamata”, l'autrice affronta con un notevole coinvolgimento documentaristico il complesso tema della dittatura militare argentina e le sue durature conseguenze. La storia individuale di Silvia Labayru diviene così un frammento essenziale della memoria collettiva, un racconto che illumina le ferite del passato e l'importanza della testimonianza, anche in chiave letteraria, delle vittime di regimi oppressivi. Guerriero, con questo nuovo riconoscimento, conferma la sua attenzione costante verso queste tematiche universali.

Il Premio Strega Europeo, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, si pone l'obiettivo di valorizzare le migliori opere di narrativa tradotte in italiano. Ogni anno, il premio mette in luce autori e traduttori che, con il loro lavoro, contribuiscono attivamente a rinnovare e arricchire la scena letteraria del continente. L'integrazione della manifestazione nel programma del Salone Internazionale del Libro di Torino rafforza ulteriormente il suo legame con un contesto culturale dinamico, capace di coinvolgere un vasto pubblico e di promuovere il dialogo tra le diverse letterature.