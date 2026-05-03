Leila Sarwari, trentenne originaria di Kabul, è costretta a operare sotto pseudonimo per proteggersi dal regime dei talebani che controlla l’Afghanistan. Nonostante le difficoltà, questa giornalista laureata e con un master accademico vive tuttora nel Paese con la sua famiglia, sostenendola anche grazie al contributo della testata digitale Radio Bullets. Questo progetto giornalistico, fondato nel 2015 da Barbara Schiavulli e Alessia Cerantola, le permette di raccontare il dramma delle donne afghane, denunciando con coraggio l’apartheid di genere imposto dal regime.

Leila descrive la realtà quotidiana con parole toccanti: “La vita per una donna in Afghanistan non è solo difficile, è profondamente dolorosa… non possiamo più andare a scuola, lavorare, le scelte, i movimenti, perfino i sogni ci sono stati tolti… essere donna spesso significa essere messe a tacere.” Per lei, la scrittura è diventata l’unica forma di resistenza, un “modo silenzioso per difendere i diritti delle donne, mentre tante porte restano chiuse.” Anche nel buio, Leila si aggrappa alla speranza, convinta che “un giorno le donne in Afghanistan riusciranno a rialzarsi da questo dolore. Riconquisteranno la loro libertà e avranno i diritti che meritano, perché quei diritti sono sempre stati loro”.

Riconoscimento al Festival Imbavagliati di Napoli

In occasione della Giornata internazionale della libertà di stampa, è stato annunciato che Leila Sarwari riceverà il prestigioso Premio Pimentel Fonseca. La cerimonia si terrà durante l’undicesima edizione del Festival Internazionale di Giornalismo Civile “Imbavagliati”, in programma dall’11 al 13 maggio 2026 a Napoli, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano. Il festival, ideato e diretto da Désirée Klain, è realizzato in collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e Articolo21.

Il tema centrale dell’edizione 2026, “Il silenzio delle Innocenti: chi dimentica diventa colpevole”, pone una particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani delle donne, con un focus specifico sull’Afghanistan.

Per motivi di sicurezza, Leila interverrà al festival via video, presentandosi come una “voce senza volto” coperta dal velo. Tra gli altri premiati di questa edizione figura anche Barbara Schiavulli, insignita honoris causa per il suo trentennale impegno come inviata di guerra e per le sue recenti attività nella Global Sumud Flotilla a Gaza.

Il Programma e i Valori del Festival

Il Festival “Imbavagliati” si conferma un appuntamento cruciale per il giornalismo impegnato nella difesa dei diritti e nella denuncia delle repressioni della libertà di stampa a livello globale. L’inaugurazione ufficiale avverrà l’11 maggio 2026, data della premiazione di Leila Sarwari. Il programma della manifestazione è ricco di appuntamenti dedicati alla letteratura "resistente", con eventi come il reading musicale “La parola negata: Donne che leggono Donne”, curato da Mariarosaria Sciglitano e accompagnato dal violoncello di Gianfranco Coppola, che proporrà letture da autrici internazionali.

Il festival includerà inoltre presentazioni di libri, tra cui “Burqa Queen” di Barbara Schiavulli, performance teatrali e dibattiti su temi urgenti come la violenza di genere, il linguaggio giornalistico e la memoria civile. Saranno approfondite le condizioni dei “bambini innocenti in carcere” e verranno resi omaggi a figure come Giulio Regeni, Ilaria Alpi e Mario Paciolla, vittime innocenti per la verità e la giustizia. La Mehari di Giancarlo Siani sarà presente come simbolo dell’iniziativa, rafforzando il messaggio di resistenza culturale e testimonianza contro ogni forma di oppressione, con il coinvolgimento di Gridas, GalleRi Art e altre realtà culturali e associative.