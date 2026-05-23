Un appuntamento musicale è in programma domani, 24 maggio 2026, a Napoli. L'Ensemble Barocco Partenopeo si esibirà al Museo Civico Gaetano Filangieri con un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi. L'evento si terrà nella sala Agata del museo, uno degli spazi più rappresentativi.

Il programma include opere celebri dei due maestri, offrendo un'immersione nelle sonorità del Settecento europeo. L'Ensemble Barocco Partenopeo, con musicisti specializzati nell'uso di strumenti originali d'epoca, garantendo interpretazioni fedeli allo stile barocco.

Valorizza la musica antica e la tradizione musicale napoletana.

Il Museo Civico Gaetano Filangieri

Il Museo Civico Gaetano Filangieri, nel centro storico di Napoli, è una delle principali istituzioni culturali. Fondato nel XIX secolo dal principe Gaetano Filangieri, ospita una vasta collezione di opere d'arte, armi antiche, porcellane e libri rari. La sala Agata, sede del concerto, è nota per la sua acustica e il valore artistico delle decorazioni, creando un'atmosfera unica.

L'Ensemble Barocco Partenopeo e la Musica Antica

L'Ensemble Barocco Partenopeo si distingue per la scelta di repertori che esaltano la musica barocca, sui compositori del XVII e XVIII secolo. L'appuntamento offre l'opportunità di ascoltare esecuzioni su strumenti originali, apprezzando le sfumature autentiche dell'epoca. Il contesto del Museo Civico Gaetano Filangieri richiama l'atmosfera delle corti europee, rendendo il concerto un'esperienza culturale completa e riscoprendo le tradizioni storiche di Napoli.