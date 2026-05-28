L'Aula Giorgio Canuto, presso l'ex Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Maggiore di Parma, ospita il 4 giugno alle 20.45 la prima di “Iliade#2 Ginocchia Procedimento in 9 suppliche”. Questa nuova creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto per Lenz Fondazione è il secondo capitolo del progetto triennale “Atlante sulla Violenza”. Repliche: 5, 8, 9, 10, 11 e 12 giugno. L'opera indaga la violenza attraverso il corpo inginocchiato.

L'installazione site-specific è realizzata con l'Università di Parma. I campi sonori di Andrea Azzali sono eseguiti da un ensemble.

In video appaiono gli attori Marco Cavellini, Massimiliano Cavezzi, Guglielmo Gazzelli, Paolo Maccini, Luigi Moia, Lino Pontremoli e Delfina Rivieri. L'opera collega momenti storici, da Priamo inginocchiato davanti ad Achille alla morte di George Floyd, tracciando una linea di sofferenza e sopraffazione.

La violenza tra epica e cronaca

Al centro è il corpo inginocchiato: quello dei vinti e delle vittime. Nove sequenze drammaturgiche danno voce alle vittime della guerra: Ecuba e i suoi figli, insieme a Elena, in attesa di giustizia e perdono. L'Aula Canuto, antica sala anatomica, diventa uno spazio simbolico della violenza: luogo di osservazione, giudizio e possibile riparazione.

L'imagoturgia di Lenz Fondazione intreccia i volti degli attori ai movimenti reiterati delle ginocchia dei performer.

Il progetto si confronta con il concetto di forza elaborato da Simone Weil: una forza che riduce l'essere umano a "cosa", dall'epica omerica alla cronaca contemporanea.

Lenz Fondazione, gruppo storico della ricerca teatrale italiana a Parma, sviluppa progetti innovativi in dialogo con luoghi di memoria. Collabora con l'Università di Parma e i suoi spettacoli sono noti per la cura dell'immagine scenica e l'attenzione a tematiche di confine. L'iniziativa si distingue nella stagione teatrale di Parma per la sua componente sperimentale e l'uso di spazi inconsueti come l'Aula Canuto, trasformando il teatro in luogo di riflessione attiva sulla società e avvicinando pubblici a temi complessi e attuali.