L’European Paganini Route (Epr), l’itinerario culturale dedicato al celebre violinista genovese Niccolò Paganini, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: la certificazione di Itinerario Culturale europeo da parte dell’Istituto degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa. Questo ambito traguardo, riservato finora a quarantanove istituzioni in tutta Europa, è il risultato di una procedura avviata nel luglio 2025 con la presentazione della domanda di certificazione. L'Epr si distingue ora come il secondo itinerario europeo a tema musicale, seguendo le orme di quello mozartiano istituito nel 2014.

La nascita dell’European Paganini Route risale al 2023, quando è stata costituita come rete internazionale con l'obiettivo di unire enti, istituzioni e associazioni per valorizzare e promuovere la figura e l’eredità di Paganini, considerato uno dei massimi virtuosi di tutti i tempi. Attualmente, la rete vanta ventuno membri distribuiti in dieci Paesi europei: Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Italia, Austria, Ungheria, Bulgaria, Albania e Croazia. La sede principale è a Genova, con il Comune che ne è membro dal 2023. Il progetto è guidato da un board internazionale di otto persone, con Nicola Costa in qualità di presidente, Michele Trenti come manager (e presidente dell’Associazione Amici di Paganini), e Monica Amari, ideatrice dell’iniziativa, come vicepresidente.

Il Comitato Scientifico è composto da sette membri provenienti da cinque diversi Paesi.

L'eredità europea di Niccolò Paganini

La decisione di dedicare un itinerario europeo a Paganini trova le sue radici nella dimensione internazionale che il violinista raggiunse durante la sua carriera artistica. Tra il 1828 e il 1834, Paganini fu protagonista di una vasta tournée che lo portò attraverso Austria, Germania, Polonia, Belgio, Francia, Inghilterra, Scozia e Irlanda. Questa esperienza consolidò la sua fama in tutto il continente e lasciò un segno indelebile nello sviluppo della musica europea dell’Ottocento. Il progetto Epr si propone di mantenere viva questa eredità trasversale attraverso una rete dinamica di eventi e iniziative nei Paesi aderenti.

L’European Paganini Route coordina annualmente diverse manifestazioni significative. Tra queste spiccano il Festival paganiniano "Ottobre Paganini" a Genova, il Festival Chitarristico Internazionale Paganini a Parma e il Festival paganiniano a Carro. A Liegi è in programma una mostra da ottobre a marzo, mentre a Vienna è stata fondata la Paganini Philharmonie, un’orchestra dedicata all'esecuzione delle composizioni legate al repertorio paganiniano. Il network promuove anche concerti e iniziative di formazione per giovani musicisti, come il Festival di Varna in Bulgaria, e celebra la figura di Paganini con giornate a tema nelle date della sua nascita (27 ottobre) e della sua morte (27 maggio).

Genova e il panorama degli Itinerari Culturali

Genova, città natale di Paganini, rappresenta il fulcro dell'itinerario e ospita la sede dell'Epr, coinvolgendo attivamente istituzioni pubbliche e private e riaffermando il suo ruolo centrale nel panorama musicale europeo. La valorizzazione della figura di Paganini si inserisce in una strategia più ampia, condivisa da numerosi soggetti, volta a promuovere il patrimonio culturale e a favorire relazioni e scambi internazionali tra i territori.

L’European Paganini Route si colloca tra gli Itinerari Culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, un'iniziativa creata per promuovere il dialogo interculturale, la tutela dei patrimoni e la valorizzazione delle identità nel continente.

Attualmente, sono quarantanove le rotte certificate, che spaziano da temi storici e religiosi a quelli artistici e scientifici. La conferma dell'Epr come itinerario musicale, dopo quello mozartiano, sottolinea l’importanza della dimensione sonora nell’identità collettiva europea. Progetti analoghi, come la recente certificazione della Via Querinissima, contribuiscono ad arricchire ulteriormente l’offerta di cammini culturali, esaltando la diversità dei territori e il patrimonio immateriale del continente.