La cantautrice Levante, nome d’arte Claudia Lagona, ha trascorso un pomeriggio speciale con i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L’iniziativa, organizzata dall’Unione Genitori Italiani (UGI), ha offerto un momento di leggerezza e speranza, portando la musica nella sala giochi.

Durante l’incontro, l’artista ha dapprima raccontato la sua carriera musicale, rispondendo alle curiosità dei bambini. Successivamente, si è esibita suonando la chitarra e cantando alcune delle sue canzoni più note, creando un’atmosfera di coinvolgimento e gioia.

Erano presenti anche il Direttore generale Adriano Leli e la Direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Franca Fagioli.

Al termine del pomeriggio, Levante ha commentato l’esperienza con parole toccanti: «Ci sono luoghi che raccontano la vita, la speranza e i sogni, più di molti altri. Indimenticabili gli occhi di chi ama e di chi è amato…». Questo messaggio ha sottolineato il valore umano e la risonanza emotiva dell’incontro.

L'importanza della musica in ospedale

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attività musicali e culturali promosse all’interno dell’ospedale Regina Margherita, con artisti che dedicano tempo ai piccoli pazienti. Questi momenti rappresentano un’occasione preziosa per offrire serenità e distrazione a bambini e ragazzi che affrontano percorsi di cura complessi.

La presenza di Levante ha reso la giornata particolarmente significativa, rafforzando il legame tra musica e solidarietà e offrendo un concreto supporto al benessere psicologico dei giovani ricoverati.

Il percorso artistico di Levante

Levante, Claudia Lagona all’anagrafe, è una cantautrice italiana originaria di Caltagirone, nota per il suo stile personale e i testi profondi. Ha pubblicato diversi album di successo e ha partecipato a importanti manifestazioni musicali. Nel corso della sua carriera, si è distinta anche per l’impegno sociale e la vicinanza a tematiche legate all’infanzia e alla solidarietà, dimostrando una costante sensibilità verso la comunità.