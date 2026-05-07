Luciano Ligabue ha ufficialmente inaugurato l’Unipol Dome di Milano, la nuova e attesissima arena di Santa Giulia, con un evento che ha registrato il tutto esaurito. Ben sedicimila spettatori hanno affollato la struttura per assistere a un concerto memorabile, intitolato ‘Prima notte – Music Opening Ceremony’. Questo appuntamento ha segnato il vero e proprio debutto dell’arena come polo nevralgico per la musica live in Italia, dopo la sua precedente apertura dedicata ai giochi di Milano Cortina. Sul palco, al fianco del celebre rocker di Correggio, si sono alternati numerosi ospiti d’eccezione, arricchendo ulteriormente la serata: tra questi, spiccavano nomi come Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi.

Una serata tra grandi successi e impegno sociale

La scaletta del concerto ha offerto un viaggio emozionante attraverso i grandi successi che hanno scandito la carriera di Ligabue, ripercorrendo un repertorio vastissimo che spazia dagli anni Novanta ai primi Duemila. Ogni brano è stato accolto da un forte coinvolgimento emotivo del pubblico, che ha cantato e ballato con l’artista. Particolarmente apprezzati sono stati i duetti che hanno visto Ligabue condividere il palco con gli amici e colleghi. Emma Marrone ha affiancato il rocker nell’interpretazione di ‘Quella che non sei’, mentre Giuliano Sangiorgi ha dato vita a una performance intensa con ‘Vivo Morto o X’. Non da meno, Luca Carboni ha duettato con Ligabue sulle note di ‘Sogni di Rock’n’Roll’, regalando momenti di pura energia.

Un punto culminante della serata è stato senza dubbio l’esecuzione del brano inedito ‘Nessuno è di qualcuno’, presentato in anteprima insieme a Fiorella Mannoia. Questo pezzo, dal profondo significato, è interamente dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, e i suoi proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila. A conferma dell’impegno sociale, durante la serata è stato anche annunciato il tanto atteso ritorno dell’evento benefico ‘Una Nessuna Centomila’, che si terrà nuovamente all’Arena di Verona, sottolineando l’importanza di queste iniziative.

L’Unipol Dome: eccellenza tecnica per la musica live

L’Unipol Dome si è subito imposta come una struttura all’avanguardia, distinguendosi per la sua eccezionale qualità acustica e per l’ottima visibilità garantita a tutti gli spettatori, indipendentemente dalla posizione.

Questi standard elevati sono stati resi possibili anche grazie a un’attenta progettazione degli spazi: un imponente palco di ben venti metri di larghezza e una passerella lunga diciotto metri hanno permesso a Ligabue di interagire con il pubblico e di raggiungere il cuore dell’arena, creando un’esperienza immersiva. L’impianto luci, composto da cinquecento proiettori all’avanguardia, ha saputo valorizzare ogni singolo dettaglio dello show, trasformando la scena in un vero e proprio spettacolo visivo. Per tutta la durata del concerto, Ligabue è stato accompagnato dalla sua storica e affiatata band, un elemento fondamentale che ha contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Il successo di questa inaugurazione proietta l’Unipol Dome nel futuro come un nuovo e prestigioso polo musicale per la città di Milano.

Il calendario della nuova arena, infatti, prevede già numerosi appuntamenti con artisti sia italiani che internazionali nei prossimi mesi, consolidando la sua posizione come una delle principali case della musica live in Italia.