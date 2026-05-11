La nuova stagione 2026/2027 di Lingotto Musica è stata presentata l'11 maggio 2026 a Torino, annunciando venticinque appuntamenti che confermano l'impegno dell'istituzione nell'arricchire l'offerta musicale della città. Il calendario prenderà il via il 12 ottobre 2026 con la prestigiosa Filarmonica della Scala e si concluderà il 17 maggio 2027 con l'Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Markus Poschner. La programmazione evidenzia la presenza di importanti orchestre, solisti e direttori sia italiani che internazionali, e include una commissione originale a Silvia Colasanti.

La compositrice firmerà un brano inedito, ideato per celebrare il trentaduesimo anniversario del ciclo Lingotto Musica. Tutti gli eventi si terranno, come di consueto, presso l'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, sede storica dell'iniziativa.

Secondo Franco Moscetti, presidente di Lingotto Musica, la nuova stagione "porterà a Torino una straordinaria varietà di proposte artistiche e rafforzerà il ruolo della nostra città come punto di riferimento nella cultura musicale internazionale". Tra i protagonisti attesi figurano la European Union Youth Orchestra sotto la guida di Gianandrea Noseda, la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg con Gustav Gimeno, e la Mahler Chamber Orchestra.

Non mancheranno solisti di calibro internazionale come Isabelle Faust e Katia Buniatishvili. La rassegna torinese ospiterà inoltre il debutto dell'Orchestra della Toscana, affiancata da interpreti del calibro di Renaud Capuçon e da promettenti artisti emergenti.

Il Programma Dettagliato della Stagione 2026/2027

I venticinque concerti si articoleranno tra il cartellone principale e diverse rassegne parallele che, come nelle edizioni precedenti, daranno spazio a giovani interpreti e formazioni cameristiche. Il cartellone principale vedrà esibirsi ensemble di rilievo europeo e direttori di spicco, confermando la vocazione internazionale di Lingotto Musica. La commissione del brano a Silvia Colasanti sottolinea l'attenzione verso le nuove pagine del repertorio contemporaneo: un'opera pensata specificamente per il pubblico torinese in occasione del compleanno del ciclo concertistico, a testimonianza della volontà di valorizzare la creatività italiana nel panorama della musica classica.

L'iniziativa riserva inoltre una particolare attenzione al pubblico più giovane, con attività collaterali di formazione e divulgazione musicale, già sperimentate con successo nelle passate edizioni. Il programma completo, l'elenco di tutti gli artisti e le modalità di acquisto dei biglietti saranno resi disponibili sul sito ufficiale di Lingotto Musica.

Lingotto Musica e l'Auditorium Giovanni Agnelli

Fondata nel 1994, Lingotto Musica si è affermata come una delle istituzioni musicali più significative a Torino e nel nord Italia. L'Auditorium Giovanni Agnelli, progettato da Renzo Piano e situato all'interno dell'ex stabilimento automobilistico del Lingotto, è la sede pregiata delle stagioni concertistiche dell'ente.

L'auditorium è rinomato per la sua qualità acustica e una capienza di circa duemila posti, oltre che per la sua peculiare architettura che fonde la memoria industriale dello spazio con la funzionalità di una moderna sala da concerto. Nel corso degli anni, Lingotto Musica ha ospitato orchestre di fama mondiale come i Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra e la London Symphony Orchestra, contribuendo in modo significativo a rafforzare il profilo culturale di Torino. La stagione 2026/2027 si inserisce in questa continuità, proponendo un'offerta musicale che valorizza sia il repertorio classico sia la creazione contemporanea, offrendo al pubblico torinese e non solo un'ampia e stimolante scelta di eventi.