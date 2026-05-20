Il regista britannico Ken Loach, classe 1936, è stato protagonista di un momento significativo al Festival di Cannes 2026. Durante la proiezione in spiaggia del suo capolavoro 'Terra e libertà', nella sezione Cinema on the beach, Loach ha ricevuto un'ovazione, accompagnato dallo storico sceneggiatore Paul Laverty, membro della giuria del concorso. Il regista ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, in particolare dal pubblico francese, ma anche dall'Italia e da altri Paesi europei, riconoscendo come tale supporto sia stato fondamentale per la sua carriera e la realizzazione dei suoi film.

Davanti a una vasta platea, Loach ha poi affrontato il tema del rapporto tra cinema e politica, prendendo una posizione netta contro l'idea, espressa da Wim Wenders al Festival di Berlino, che “il cinema dovrebbe essere al di sopra della politica”. Citando Martin Luther King, Loach ha affermato che “la cosa peggiore non è la violenza dei malvagi, ma il silenzio dei buoni”. Ha proseguito con un appello inequivocabile: “Quando assistiamo allo sfruttamento, l’oppressione, la ricchezza senza limiti e la povertà disperata, guerre e crimini di guerra, e, diciamolo chiaramente, il genocidio di Israele contro i palestinesi, non possiamo stare in silenzio e non ci staremo”. L'intervento si è concluso con le parole di Paul Robeson, che definiscono gli artisti come “i custodi della verità, le voci radicali della civiltà”, un compito che Loach ha definito “non un brutto lavoro”.

Le denunce di Paul Laverty: Hollywood e la lista nera

Anche Paul Laverty, sceneggiatore scozzese e collaboratore di lunga data di Loach, ha utilizzato la piattaforma di Cannes per esprimere posizioni decise. Al termine della conferenza della giuria, Laverty ha denunciato pubblicamente l'emarginazione subita da noti attori di Hollywood per le loro prese di posizione sulla situazione a Gaza. Ha citato esplicitamente Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo, affermando che sono stati “messi in una lista nera per aver espresso il loro dissenso contro l’uccisione di donne e bambini a Gaza”. Laverty ha condannato chi, a Hollywood, “contribuisce a questo clima”, estendendo la sua “totale solidarietà” a questi artisti, definiti “i migliori tra noi”.

Laverty ha inoltre riflettuto sulla complessità di partecipare a un festival che celebra “diversità, immaginazione e tenerezza” in “tempi cupi” caratterizzati dalla “violenza volgare, crudele e sistematica” del genocidio di Gaza, richiamando le parole di Shakespeare nell'Amleto. Ha sottolineato come il festival, pur tra “contraddizioni, sfumature, bellezza e ispirazione”, lo abbia colpito profondamente proprio in questo contesto.

Arte, diritti e il peso delle scelte di Hollywood

Le critiche di Laverty si sono estese anche all'influenza delle grandi multinazionali e dell'intelligenza artificiale nel settore cinematografico. Ha ammonito che questi poteri “non si interessano all’essere umano”, paventando il rischio che “miliardari” possano decidere “delle nostre vite, dei nostri figli, del nostro lavoro”.

A riprova di queste preoccupazioni, è emersa la testimonianza di Susan Sarandon, protagonista dell'immagine ufficiale del festival di Cannes 2026. L'attrice aveva già rivelato, in occasione dei Premi Goya, di essere stata licenziata dalla sua agenzia americana e di non poter più accedere a produzioni importanti per aver chiesto un cessate il fuoco a Gaza, evidenziando le concrete ripercussioni dell'attivismo politico nell'industria.

Il Festival di Cannes si conferma così non solo vetrina cinematografica, ma anche un cruciale spazio di riflessione civile e politica. Le voci di Loach e Laverty riaffermano con forza il legame indissolubile tra espressione artistica e impegno sociale, richiamando gli artisti alla responsabilità di non tacere di fronte alle ingiustizie e alle tragedie contemporanee, e ponendo in evidenza la tensione tra la celebrazione dell'immaginario e la necessità di una presa di posizione.