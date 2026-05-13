La Lombardia si conferma tra le regioni italiane con i più alti tassi di lettura. Il 34% dei residenti ha letto più di sette libri, e-book o audiolibri nell’ultimo anno, superando la media nazionale del 31%. Una percentuale significativa, con il 4% dei cittadini che ha dichiarato di aver letto oltre trentuno libri in dodici mesi. Questi risultati saranno presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, dove la regione sarà protagonista.

L'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha sottolineato l'importanza della cultura e della lettura come "strumenti fondamentali di crescita civile, sociale ed educativa".

Questo primato regionale è frutto di un ecosistema culturale dinamico, sostenuto dal lavoro quotidiano di biblioteche, librerie, scuole, editori, amministrazioni locali e operatori culturali, che contribuiscono a rendere il libro un presidio diffuso di conoscenza e partecipazione. Un fattore chiave è la struttura urbana del territorio: il 26% della popolazione vive in comuni con oltre 50.000 abitanti, contesti in cui la presenza di servizi culturali, librerie e biblioteche facilita l'accesso alla cultura.

Reti di librerie e biblioteche: un accesso capillare

La solidità della rete culturale lombarda è evidente. Il 55% della popolazione ha accesso a una libreria o a una cartolibreria nel proprio comune di residenza, mentre il 97% dei residenti vive in un comune dotato di almeno una biblioteca pubblica.

Questi numeri riflettono una distribuzione capillare dei servizi culturali, stimolando la crescita dei consumi legati al mondo del libro. La Lombardia si distingue non solo per gli indici di lettura, ma anche per le infrastrutture che rendono l'accesso all'offerta editoriale effettivo per la maggior parte dei cittadini.

La Lombardia nel panorama nazionale dei consumi culturali

L'attenzione regionale alla promozione della lettura si inserisce in un contesto nazionale in cui la fruizione libraria mantiene un ruolo centrale. I dati relativi al 2025 indicano che il 41,2% della popolazione sopra gli undici anni ha letto almeno un libro, con una prevalente preferenza per il formato cartaceo. Le dinamiche di consumo culturale mostrano forti correlazioni con fattori territoriali, di età e di istruzione.

La Lombardia emerge come un caso di studio significativo, dimostrando come una diffusa presenza di luoghi dedicati alla lettura possa favorire l'incremento di lettori abituali.

Il rapporto tra domanda e offerta culturale è dinamico: la crescita delle opportunità nei settori del libro, del cinema e dei musei aumenta l'accesso, ma non sempre trasforma i fruitori occasionali in utenti stabili. Il modello lombardo, rafforzato dall'impegno al Salone del Libro, evidenzia come l'investimento in reti bibliotecarie e librarie, unito a politiche pubbliche di sostegno e a un sistema educativo attento, possa sostenere l'abitudine alla lettura a livello regionale. A livello nazionale, i tassi di lettura rimangono selettivi e dipendenti dalle condizioni di accessibilità e formazione, confermando la centralità delle strategie territoriali per aumentare la partecipazione culturale.

I dati di affluenza e la solidità delle strutture espositive e degli istituti bibliotecari lombardi offrono una base concreta per ulteriori iniziative di promozione della lettura. Il posizionamento della regione si configura come un riferimento in Italia, grazie soprattutto al lavoro coordinato delle istituzioni e all'impegno quotidiano dei soggetti attivi nel settore editoriale e culturale.