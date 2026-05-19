La città di Napoli si prepara ad accogliere un evento musicale di grande prestigio: l'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo si esibirà al Teatro Mercadante. Fissato per il 21 maggio 2026, questo appuntamento straordinario è un'occasione imperdibile per gli amanti della musica classica. Il concerto, fuori abbonamento, è organizzato dall'Associazione Alessandro Scarlatti. Sul podio, in duplice veste di solista al violoncello e direttore, il rinomato Luigi Piovano, figura di spicco nel panorama musicale internazionale, guiderà l'orchestra in un programma di grande spessore artistico.

Il Programma Musicale della Serata

Il programma musicale della serata, attentamente selezionato, offrirà al pubblico un percorso ricco e coinvolgente, attraversando epoche e stili differenti. L'apertura sarà affidata all'eleganza barocca dell'"Aria in do maggiore per violoncello e archi" di Nicola Porpora, compositore legato alla tradizione napoletana. Seguirà il "Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra" di Franz Joseph Haydn, capolavoro che esalta le qualità virtuosistiche del violoncello, protagonista grazie all'interpretazione di Piovano. La conclusione sarà dedicata a uno dei vertici del repertorio sinfonico: la "Sinfonia in sol minore K. 550" di Wolfgang Amadeus Mozart. Nota per la sua profondità emotiva e struttura complessa, questa sinfonia promette momenti di pura intensità musicale, chiudendo la serata con un'esecuzione di altissimo livello.

Dettagli Organizzativi e Sede dell'Evento

Il prestigioso concerto avrà luogo nella suggestiva cornice del Teatro Mercadante, uno dei più importanti teatri storici di Napoli, in Piazza Municipio. L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 20:30, un orario ideale per un vasto pubblico. È importante sottolineare che l'evento è un concerto fuori abbonamento; l'accesso non è incluso nei pacchetti di abbonamento stagionali e richiede l'acquisto di un biglietto specifico. L'organizzazione è curata dall'Associazione Alessandro Scarlatti, istituzione di lunga tradizione nel panorama culturale partenopeo, con sede in Piazza dei Martiri, 58 a Napoli. Ospitare un'orchestra del calibro del Mozarteum di Salisburgo testimonia l'impegno dell'Associazione nel proporre eventi di respiro internazionale.

L'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo è universalmente riconosciuta come una delle principali formazioni orchestrali austriache. La sua fama deriva dalla costante ricerca dell'eccellenza nelle esecuzioni e dalla collaborazione con illustri direttori e solisti del panorama musicale mondiale. La sua presenza a Napoli è un segno della sua rilevanza internazionale e della volontà di condividere la propria arte con un pubblico ampio. Allo stesso modo, Luigi Piovano si distingue come violoncellista di eccezionale talento e direttore d'orchestra dalla profonda sensibilità interpretativa. La sua attività concertistica e discografica lo ha portato a calcare i palcoscenici più prestigiosi e a ricevere ampi consensi a livello internazionale, consolidando la sua reputazione come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione. La combinazione di questi talenti promette una serata indimenticabile al Teatro Mercadante.