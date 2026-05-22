Il giornalista e scrittore Lorenzo Trombetta ha presentato il suo nuovo libro dedicato a Damasco, offrendo una profonda riflessione sulla centralità di una città che, nel Mediterraneo, vanta una vocazione millenaria. La presentazione si è tenuta il 22 maggio 2026 presso la libreria Ubik di Trieste, focalizzandosi sul ruolo della capitale siriana come esempio di convivenza e negoziazione tra diverse appartenenze comunitarie, religiose, etniche, politiche e ideologiche. Trombetta, specializzato in storia contemporanea del Medio Oriente, ha definito Damasco un vero e proprio “laboratorio del Mediterraneo” per la sua capacità di moderare le differenze.

Nel volume, Trombetta condivide la sua esperienza personale e professionale, maturata a Damasco dal 1998, anno in cui vi si trasferì per studiare l’arabo. La città è descritta con le sue luci e ombre, evidenziando “un’alternanza tra dominio e subalternità che poi crea sofferenza, rabbia, violenza politica, terrorismo e anche migrazione”. In particolare, il Mediterraneo orientale è indicato come uno dei bacini dove la migrazione verso l’Italia sta crescendo maggiormente. Nonostante le complessità, l'autore ricorda il suo “amore a prima vista” per Damasco, non solo per la città stessa, ma anche per l’opportunità di osservare Roma e l’Italia da una prospettiva differente.

Le presentazioni del libro: da Trieste a Roma

Il libro di Lorenzo Trombetta, intitolato “Damasco. Crocevia millenario nello spazio euro-asiatico”, è stato presentato anche a Roma l’11 febbraio 2026. L’evento capitolino, promosso da Limes e Paesi Edizioni in collaborazione con Mondadori, si è svolto presso il Teatro de’ Servi e ha visto la partecipazione dell’autore insieme a Lucio Caracciolo, direttore di Limes e della Scuola di Limes. Questa pubblicazione si inserisce nel filone degli studi storico-geopolitici sull’area mediterranea, arricchita dall’esperienza diretta di Trombetta come corrispondente da Siria e Libano. Il volume mira a restituire al lettore la complessità sociale, culturale e geopolitica di Damasco, simbolo di stratificazioni millenarie e recenti trasformazioni.

L’opera, edita da Paesi Edizioni, analizza il ruolo di Damasco come crocevia geografico e culturale nel contesto euro-asiatico, offrendo una panoramica sulle dinamiche di convivenza, conflitto e migrazione che da decenni caratterizzano la capitale siriana e la regione circostante. L’evento romano, tenutosi nella cornice della Galleria Alberto Sordi, ha sottolineato il legame tra i diversi contesti mediterranei e la riflessione sulle città quali luoghi di dialogo e tensioni.

Damasco: storia, pluralismo e sfide contemporanee

Fondata oltre 4.000 anni fa, Damasco è tra le città abitate più antiche del mondo, con una storia segnata da diverse dominazioni – dagli Aramei agli Omayyadi, dai Bizantini agli Ottomani.

Questo ha lasciato un patrimonio culturale che riflette l’attuale complessità. Lo studio di Trombetta evidenzia l’influenza cruciale della città nello sviluppo del Medio Oriente, rappresentando nei secoli un punto di intersezione tra popoli e culture. La presenza di quartieri e comunità con identità religiose e linguistiche differenziate ha reso Damasco un emblema di pluralismo, ma anche fonte di periodiche tensioni legate alle trasformazioni storiche e politiche.

Damasco continua a essere un osservatorio privilegiato per comprendere i meccanismi di convivenza e conflittualità nel Mediterraneo orientale. Le sue vicende offrono una chiave di lettura non solo per le radici delle attuali crisi migratorie, ma anche per le opportunità di dialogo interculturale. Il lavoro di Lorenzo Trombetta, frutto di un’esperienza diretta sul campo, arricchisce il dibattito sulla città e le sue molteplici sfaccettature.