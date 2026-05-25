L'Ottagono di Torino, storico edificio sulla collina dalla pianta ottagonale, si prepara a una nuova vita: sarà trasformato in una residenza immersa nel verde. Questa riqualificazione è resa possibile dall'acquisizione di Icz Gruppo Intercostruzioni, che intende restituire alla comunità questo importante bene architettonico torinese. L'annuncio, dato il 25 maggio 2026, segna un momento cruciale per il futuro dell'edificio e della zona collinare. A lungo inaccessibile, l'Ottagono mira ora a valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico cittadino.

Il progetto prevede interventi mirati a riadattare gli spazi per funzioni residenziali, con attenzione all'integrazione nel contesto naturale circostante. Icz Gruppo Intercostruzioni evidenzia come l'iniziativa contribuisca alla valorizzazione del patrimonio torinese, promuovendo la città e la collina come luoghi di qualità abitativa e paesaggistica. Il recupero permetterà di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi della collina torinese.

L'Ottagono: storia, architettura e rinascita

L'Ottagono di Torino si distingue per la sua forma unica e la posizione panoramica che domina la collina. Simbolo di una stagione di sperimentazione architettonica torinese, l'edificio ha vissuto lunghe fasi di inaccessibilità e abbandono.

La recente acquisizione segna una svolta decisiva per il suo recupero e la sua valorizzazione. Destinarlo a nuova residenza si allinea alla tendenza di recuperare edifici storici immersi nel verde, creando nuove sinergie tra patrimonio materiale e qualità della vita.

Icz Gruppo Intercostruzioni, già attiva in numerosi progetti di riqualificazione in Piemonte, consolida l'impegno in questo settore. Il recupero dell'Ottagono si aggiunge ad altri esempi di valorizzazione di dimore storiche trasformate in residenze di pregio, rafforzando il legame tra città, architettura e paesaggio.

Torino e la valorizzazione del patrimonio abitativo

L'iniziativa dell'Ottagono si inserisce in un più ampio contesto di progetti a Torino per rafforzare la qualità abitativa e la valorizzazione del patrimonio architettonico.

Il capoluogo piemontese ha visto numerosi interventi di recupero in edifici storici, consolidando la sua posizione nella riqualificazione urbana nazionale. La nuova residenza sull'Ottagono ambisce a essere un'opportunità per chi cerca una vita immersa nel verde e un esempio di dialogo tra architettura, territorio e collettività, esaltando la reputazione di Torino come città attenta al proprio patrimonio.