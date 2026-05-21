Il 21 maggio 2026, Louis Vuitton ha svelato la sua collezione Cruise 2027 con una sfilata esclusiva alla Frick Collection di New York. L'evento, orchestrato dal direttore artistico delle collezioni donna Nicolas Ghesquière, ha celebrato una singolare collaborazione con la Keith Haring Foundation, fondendo la moda contemporanea con l'iconica arte pop degli anni Ottanta. Tra gli illustri ospiti che hanno animato la serata figuravano celebrità internazionali del calibro di Emma Stone, Anne Hathaway, Zendaya, Cate Blanchett e Felix del gruppo Stray Kids.

La Frick Collection, con la sua posizione privilegiata su Central Park, si è così trasformata da storica residenza privata dell'età d'oro americana in un palcoscenico di risonanza globale per il mondo della moda.

La scelta della Frick Collection da parte di Ghesquière ha voluto simboleggiare l'allure uptown che caratterizza la collezione, mentre lo spirito vibrante di Keith Haring, emblema della cultura pop e della street art newyorkese, incarna l'anima downtown della metropoli. Questa dicotomia, ha spiegato il designer in fase di presentazione, riflette un “mistero molto rappresentativo di New York”. Un momento clou della sfilata è stato l'inedito abbinamento di un cardigan rosso – un omaggio a un borsone Louis Vuitton degli anni Trenta, decorato da Haring nel 1984 e ritrovato negli archivi della maison – con jeans morbidi e una cintura dal motivo zebrato, scelto come look d'apertura.

La Frick Collection: storia, arte e rinnovamento

Fondata nel 1935 da Henry Clay Frick, la Frick Collection è oggi annoverata tra le più prestigiose istituzioni museali di New York. Le sue gallerie custodiscono capolavori di maestri europei quali Rembrandt, Vermeer e Tiziano. L'edificio, originariamente una sontuosa dimora privata costruita durante la Gilded Age, ha recentemente beneficiato di un esteso programma di restauro. Questo intervento ha permesso non solo l'ampliamento delle gallerie espositive, ma anche l'apertura al pubblico del secondo piano, precedentemente inaccessibile. Il museo si distingue per l'eleganza raffinata dei suoi allestimenti e per una collezione permanente che attira appassionati d'arte da ogni angolo del mondo.

La selezione della Frick Collection quale sede per la sfilata Louis Vuitton Cruise 2027 ne ha ulteriormente consolidato il ruolo di crocevia privilegiato tra moda, arte e innovazione culturale. Il recente restauro ha valorizzato sia la sua architettura storica sia la sua offerta museale, confermando la Frick come punto di riferimento internazionale anche per eventi di risonanza globale ed esclusivi.

Keith Haring e Louis Vuitton: un dialogo creativo tra moda e arte

Il legame tra la maison francese e il mondo dell'arte ha trovato un nuovo e significativo capitolo grazie alla collaborazione con la Keith Haring Foundation. Keith Haring, figura centrale della scena artistica downtown di New York negli anni Ottanta, è universalmente riconosciuto per i suoi graffiti distintivi e per l'uso di colori vivaci, capaci di veicolare messaggi universali di energia e inclusione.

La collezione Cruise 2027 ha attinto profondamente dalla forza espressiva di Haring, traducendosi in una vera e propria “colour therapy” che ha pervaso le sale del museo con tonalità decise e motivi grafici inconfondibili.

L'ispirazione decisiva è scaturita dalla scoperta, negli archivi di Louis Vuitton, di una valigia decorata da Haring nel 1984. Questo ritrovamento ha fornito il trait d'union perfetto tra l'eredità storica della maison e lo spirito ribelle dell'artista. La sfilata si è così imposta non solo per l'eccellenza delle creazioni, ma anche per la sua capacità di fondere linguaggi artistici diversi in un unico, memorabile evento culturale. La partecipazione di una platea internazionale di ospiti ha ulteriormente sottolineato la rilevanza globale della manifestazione, riaffermando lo storico e profondo legame tra alta moda e i grandi santuari dell'arte.