In un'intervista rilasciata oggi, 4 maggio 2026, Luca Barbareschi ha dichiarato che «il mio presidente è un bambino capriccioso come Trump». Questa immagine acuta accosta l'impulsività dell'ex presidente statunitense al comportamento di alcuni leader contemporanei nel panorama politico nazionale.

Attore, regista e produttore con una lunga e variegata carriera tra teatro, cinema e politica, Barbareschi utilizza questa metafora per descrivere una gestione del potere che percepisce come caratterizzata da istintualità e volubilità, tratti che associa esplicitamente all'ex presidente Trump.

Il commento si inserisce in un contesto di riflessioni più ampie sui leader moderni, evocando una figura capricciosa e imprevedibile, capace di essere tanto affascinante quanto potenzialmente dannosa per la sua inclinazione a decisioni estemporanee e polarizzanti.

La metafora del "bambino capriccioso"

Barbareschi offre una chiave interpretativa diretta del potere politico attuale, paragonando un presidente nazionale a «un bambino capriccioso come Trump». Questa è un'immagine fortemente critica e simbolica. Sebbene l'intervista non fornisca ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche – come il luogo, l'interlocutore o il contesto più ampio – il commento si inserisce pienamente nel dibattito contemporaneo sul comportamento dei leader nell'arena pubblica.

Luca Barbareschi: carriera e impegno politico

Luca Barbareschi è una figura di spicco non solo per la sua intensa attività artistica, ma anche per il suo marcato impegno politico e civile. Nato nel 1956 a Montevideo, ha intrapreso una formazione di alto livello, studiando presso l'Actors Studio e collaborando con prestigiose istituzioni come il Teatro di Verona, la Lyric Opera di Chicago e il Metropolitan Opera di New York.

La sua carriera cinematografica include ruoli significativi e talvolta controversi, come quello del cameraman Mark Tomaso nel celebre film Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato.

Sul fronte politico, Barbareschi è stato eletto alla Camera dei Deputati nel 2008 per la Sardegna, militando inizialmente con Il Popolo della Libertà.

Successivamente, ha aderito al partito Futuro e Libertà per l'Italia, concludendo il suo mandato parlamentare nel 2013. Il suo impegno civile si è concretizzato anche nella fondazione di un'organizzazione dedicata alla lotta contro la pedofilia.

In ambito teatrale, ha ricoperto importanti ruoli di direzione artistica e di attore-produttore. Nel 2018, ad esempio, ha interpretato e prodotto Cyrano de Bergerac in occasione del centenario del Teatro Eliseo. È stato inoltre protagonista di November di David Mamet al Teatro Argentina, dove ha vestito i panni di un presidente degli Stati Uniti satirico. Questa interpretazione, definita per la sua satira politica come una figura “scatenata e senza scrupoli”, era già esplicitamente evocativa dell'ex presidente Trump.

L'associazione tra un presidente capriccioso e la figura di Trump, quindi, non è affatto casuale per Barbareschi. Essa si inserisce in un percorso artistico e politico coerente, nel quale l'attore e regista ha spesso utilizzato personaggi teatrali per riflettere criticamente sul potere e sulle modalità con cui esso viene esercitato.

La sua affermazione odierna appare, pertanto, in linea con la satira politica e il linguaggio teatrale che da anni impiega per rappresentare la deriva populista e narcisista, in particolare attraverso la creazione di personaggi che richiamano esplicitamente figure politiche di spicco come l'ex presidente degli Stati Uniti.