L'apertura della Biennale di Venezia 2026, sabato 9 maggio, ha registrato grande affluenza, con lunghe code ai Giardini e all'Arsenale. L'evento è stato segnato da discordia per la presenza del Padiglione russo. La cerimonia di premiazione è stata annullata per le dimissioni della giuria internazionale; il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disertato l'inaugurazione.

All'esterno dei Giardini, circa ottanta persone – tra attivisti radicali, ucraini, bielorussi e georgiani – hanno manifestato contro la Russia. Alessandro Litta Modignani ha dichiarato: “Nel regime totalitario di Putin nessuna libertà è possibile; i rappresentanti della cultura russa sono impostori”.

Oles Horodetskyy ha aggiunto che “dopo la cultura entrano i soldati” e che “questa Biennale entrerà nella storia come una delle pagine più vergognose del XXI secolo”.

Controversie UE e Padiglione Russo

La partecipazione russa ha generato una disputa internazionale. La Commissione europea ha inviato una seconda lettera di contestazione. La commissaria Henna Virkkunen ha espresso la contrarietà dell'UE, sottolineando che l'apertura coincide con la Giornata dell’Europa e che i valori democratici e la libertà non sono rispettati in Russia. Bruxelles ha minacciato la sospensione dei finanziamenti europei (2 milioni di euro) se la Biennale non presenterà una difesa entro 30 giorni (dal 30 aprile) in merito alla presunta violazione delle norme sulle sanzioni.

La Biennale di Venezia ha replicato di aver rispettato tutte le normative nazionali e internazionali, fornendo informazioni al Ministero della Cultura e agli ispettori europei, e ha assicurato una replica formale alle contestazioni nei tempi previsti.

Il Padiglione russo, riaperto tra forti critiche, è stato accessibile solo dal 6 all’8 maggio per media e addetti ai lavori, rimanendo precluso ai visitatori comuni dal 9 maggio al 22 novembre. Prima dell’apertura, collettivi come Pussy Riot e Femen hanno protestato ai Giardini. Anastasia Karneeva, curatrice, ha ringraziato la Biennale per aver sostenuto la rappresentanza di tutti i Paesi, ribadendo che “l’arte deve rimanere indipendente”.